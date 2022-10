A lo largo de la emisión de ‘La isla de las tentaciones’ se han producido todo tipo de situaciones. Y las que tienen que ver con los sentimientos, en más de una ocasión, han logrado emocionar a Sandra Barneda. Empática como pocas, la presentadora se ha roto por completo al ver llorar a Samuel. Todo ha comenzado cuando el joven ha hablado con ella tras pasar una noche complicada en su segunda hoguera. Su pareja, Tania, no llegó a besarse con Hugo Paz, pero su cabeza le jugó una mala pasada y no ha parado de pensar en la conexión que tiene su chica con el soltero. Destrozado, el concursante se venía abajo: «He estado dando vueltas a esto por la noche. Me ha entrado el bajón de nuevo y jamás pensé que amaría tanto a una persona y que tendría tanto miedo de perderla», decía. La periodista le respondía, sin poder reprimir las lágrimas: «Yo creo que te estás aguantando roto de amor por ella. Y eso es súper bonito, ¿me oyes?«.

Vídeo: Telecinco

«Samu, todos hemos vivido esto. Todos nos hemos roto por amor. Y no pasa nada«, lograba decir la presentadora entre lágrimas. Samuel explicaba que era muy duro que la persona a la que amabas no pensase en él: «Pensar que el amor no sea mutuo me mata». La presentadora no dejó de mostrarle su apoyo en todo momento. apoyándole: «Tienes que ser fuerte. Y ser valiente es, también, mostrar que en el amor te puedes romper».