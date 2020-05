De un tiempo a esta parte, José Antonio Avilés se ha convertido en el gran protagonista del contenido de los programas ‘Sálvame’ y ‘Socialité’. Su vida y milagros ocupan gran parte de los contenidos de ambos espacios. De él se han contado cuestionables detalles tanto de su pasado personal como profesional: desde un falso título universitario a deudas económicas, pasando por feas artimañas con las que supuestamente consigue entrevistas. Se le ha llegado a acusar de haber cometido delitos de estafa. Se le ha calificado de hombre “fantasioso”, “mentiroso”, “manipulador”… “Un maestro del engaño”. El debate incluso se ha trasladado a la calle y a las redes sociales. En base a este asunto son muchas las voces que animan a seguir desvelando supuestos engaños y otros tantos se echan las manos a la cabeza porque consideran que se está haciendo una caza de brujas con Avilés y se están excediendo en sus críticas. Pero más allá de la información que cada día van desgranando ¿qué se esconde detrás de todo esto? ¿Por qué se le cuestiona sin tregua en la cadena en la que trabaja?

Sin duda alguna, este momento es un punto de inflexión en su vida. Para bien o para mal, esta situación le va a cambiar su destino… Todo ha cambiado a raíz de su paso por ‘Supervivientes’. Su amistad con Rocío Flores y sus constantes peleas con sus compañeros en el concurso lo han puesto en el punto de mira. En apenas nueve semanas, Avilés ha pasado de ser un personaje medianamente conocido de la pequeña pantalla por su participación en el programa ‘Viva la vida’ a ser uno de los nombres más buscados en las redes sociales. El hecho de que su nombre se haya convertido en un fenómeno casi viral tiene mucho que ver con el programa que presenta Jorge Javier Vázquez.

Avilés, en el punto de mira

Cada vez son más las voces que han participado en los contenidos que se han dedicado a Avilés en este programa, producido por La Fábrica de la Tele. He aquí el detalle que podría explicar el motivo por el que el colaborador lleva días ocupando todos los titulares del programa. Esta productora es, desde hace 11 años, el ‘horno’ en el que se cocinan todas las exitosas recetas que se preparan en ‘Sálvame’ y que con tanto gusto digiere la audiencia de Mediaset.

¿Guerra entre productoras?

Hasta hace poco más de un año, Raúl Prieto actual director de ‘Viva la vida’, formaba parte de esta productora. Él y David Valldeperas dirigían ‘Sálvame’. Son el ‘alma mater´de este programa de éxito que, guste o no, supone una revolución en el mundo de la televisión y el entretenimiento.

En 2019, Prieto abandonó la dirección de ‘Sálvame’ tras fichar por Cuarzo Producciones para dirigir ‘Viva la vida’. Él ha sido el responsable de subir los niveles de audiencia del espacio y su importancia en la parrilla de Telecinco, que hasta su llegada no terminaba de despegar. A Prieto se le debe el mérito de conseguir que colaboradores como Terelu Campos, Carmen Borrego o Diego Arrabal dejaran ‘Sálvame’ para seguirle a los que muchos han denominado ya una especie de ‘Sálvame de fin de semana’. Y es que el director, responsable de crear escuela propia en ‘Sálvame’, se ha llevado consigo su sello personal a ‘Viva la vida’.

Por ello, sin ser espacios que compiten en la misma franja horaria, llama la atención la rivalidad que vienen protagonizando desde tiempo atrás y que ha llegado a su punto más alto con José Antonio Avilés. Eso sí, con anterioridad fueron el paparazzo y las hijas de María Teresa Campos los causantes de que se intercambiaran los mensajes entre ambos programas.

Jorge Javier: «Esto no es una guerra Sálvame – ‘Viva la vida»

Experimentados críticos de televisión consultados por SEMANA aseguran que “se trata claramente de una guerra de productoras que luchan por posicionarse dentro de la cadena. Al final no dejan de ser competencia y que le vaya mal a un programa de otra productora significa que queda libre un hueco que puede ser ocupado por un programa propio”, asegura uno de estos expertos. “Esto no es nuevo. De siempre ha ocurrido, aunque es cierto que nunca había sido tan claro como en estos momentos”, añaden.

El propio Jorge Javier ha hecho referencia a este asunto en su programa negando rivalidad entre los dos espacios. «Esto no es una guerra Sálvame – Viva la vida», ha dicho. “Telecinco siempre ha jugado con estas cosas. Siempre le ha funcionado los enfrentamientos entre programas. No deja de ser su fórmula de retroalimentarse con contenido de la propia cadena”, nos indica un veterano trabajador de la cadena.

José Antonio Avilés: «No miento»

A día de hoy, ‘Sálvame’ ha conseguido despertar una gran expectativa sobre Avilés. Los espectadores están expectantes para el colaborador explique en primera persona si son ciertas las acusaciones vertidas sobre él. «Soy víctima de un linchamiento mediático. Las cosas de las que se me acusan son inciertas. No miento. Con la verdad no se tiene miedo. Si le debo dinero a alguien es un paquete de pipas o chicles», ha dicho este fin de semana desde Honduras. “Lo que tenga que decir lo diré en ‘Viva la vida’, que para eso es mi programa”.

Sus compañeros de ‘Viva la vida’ han salido en su defensa

Así, este fin de semana Emma García y los colaboradores del programa de Cuarzo le han defendido a capa y espada, desmontando en algunos casos algunas de las acusaciones vertidas sobre Avilés.

Habrá que esperar a su vuelta para ver cómo se desarrolla el juicio público del que está siendo objeto. ¿Logrará salir indemne de los ataques? ¿Veremos una doble guerra de acusaciones y alegatos de defensa desde los platós de ‘Sálvame’ y ‘Viva la vida’? Todo parece indicar que sí. En breve lo descubriremos.