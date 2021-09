Rocío Flores ha regresado a su puesto de trabajo como colaboradora en ‘El programa de AR’ con una fría primera intervención: ¿qué ha pasado?

Si bien es cierto que cuando el pasado año nos enteramos del fichaje de Rocío Flores como colaboradora en ‘El programa de AR’ pensamos que esto daría mucho de que hablar. Y así fue. Durante algunas de sus intervenciones en la tele, la hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores dejó momentazos. Desveló asuntos familiares en plena emisión de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, le pidió a su madre públicamente que le cogiera el teléfono, se rompió en llanto o incluso salió en defensa de su padre en plena tormenta mediática. Pero, ¿qué queda de esa joven que revolucionó el programa presentado por Ana Rosa Quintana? Una pregunta que nos hacemos después de ver la reaparición de la joven, otra temporada más, como tertuliana televisiva.

La fría vuelta al trabajo de Rocío Flores

Mucho más comedida y cauta, Rocío Flores no ha querido entrar en ninguna polémica. Únicamente ha opinado al respecto sobre el estreno de ‘Secret Story’, mostrando su apoyo tanto a Bigote Arrocet como a Miguel Frigenti (de este último sobre su «pelea» con Alba Carrillo y Lucía Pariente). Una vez que han dado paso a hablar de otro tema, en este caso el de Rocío Carrasco y el testamento de Rocío Jurado, Joaquín Prat le ha despedido.

Esto no nos ha llamado especialmente la atención, ya que en la temporada anterior, una vez que cambiaban de tema y tenía algo que ver con las rencillas familiares, Rocío Flores no participaba en ese debate. Aún así, se ha mostrado mucho más cauta y discreta que durante la temporada anterior dejando a sus seguidores un poco aturdidos. Ya no queda ni rastro de esa Rocío Flores que alzaba la voz y se ganó a seguidores (y detractores). Su vuelta al trabajo no ha sido muy sonada y habría pasado algo desapercibido. Así mismo lo indican algunos internautas que han seguido el programa.

«Yo estoy aquí para trabajar comentando del reality», han sido sus palabras

Lo cierto es que el verano le ha servido a Rocío Flores para pensar qué postura tomar en el programa y en el altavoz que este le ofrece. A pesar de tener la oportunidad de defenderse a ella misma y a los suyos, ha tomado la decisión de centrarse únicamente en su trabajo. «Yo estoy aquí para trabajar comentando del reality», han sido sus palabras dejando claro que no va a tocar ningún tema que no sea así.

Y es que durante la temporada anterior el hecho de hablar tanto de su madre como de los problemas familiares le hizo encontrarse en una situación peligrosa. A pesar de que se ganó el cariño de muchos, también consiguió nuevos detractores. Ahora prefiere un perfil bajo y centrado únicamente en su trabajo.