Todavía no ha acabado ‘Supervivientes’ y los concursantes ya se están planteando su nueva vida cuando salgan de la isla. Esto es algo que ya está haciendo Rocío Flores Carrasco, que ha encontrado el momento oportuno para hacer alguna confesión a sus compañeros sobre qué quiere hacer sí o sí cuando vuelva a España.

Todo empezó con una conversación sobre los cambios físicos que han experimentado todos estos meses de ‘reality’. Hay que recordar que ellos no se ven en los espejos hasta que no son expulsados, por lo que tienen que guiarse por sus compañeros para saber si algo de sus cuerpos ha cambiado después de tantos días sin comer bien.

«¿Tengo el culo bien?», le pregunta Rocío Flores a Ana María Aldón, que le contesta divertida: «Tienes el culo precioso, pero tienes la mitad de culo, pero vamos, que Manuel tiene todavía donde coger. No te vayas a creer que Manuel se va a quedar con hueso», le dice rotunda.

Barranco, gran amigo de la joven, le quiso hacer saber algo: «Cuanto más natural, mejor». Rocío Flores le ha querido aclarar que ella es natural: «Yo no llevo nada eh». A partir de aquí, empezaron a tener una conversación de qué harían al volver a España, si se iban a someter a algún retoque estético o no.

«Yo cuando llegue a España sí que voy a entrar…», decía. En este momento, Rocío Flores hizo una confesión que no esperábamos: «A ver, yo me voy a operar el pecho, pero… Tengo el pecho que no me gusta. Me lo voy a operar sí o sí en cuanto salga de aquí. Me voy a poner más. Eso sí que me lo voy a hacer sí o sí, se ponga quien se ponga por delante. Una talla más quiero», decía entre risas.

«Me encanta el pecho natural, pero me quiero poner más», dice convencida. Y es que Rocío Flores Carrasco tiene claro que nada más aterrice en España, lo primero que hará será pasar por el quirófano para ponerse más pecho, algo que parece ser un sueño. Según sus palabras, lleva tiempo pensando en someterse a esta operación estética.

«Estás loca», le dice Ana María Aldón, que considera que tiene el pecho perfecto. Aún así, parece que la mujer de Ortega Cano se anima también a pasar por el quirófano una vez que vuelva a España. «Te digo una cosa, si tú te operas, yo me opero también», dice animándose a buscarse un retoque estético para hacerse.

Una operación a la que se sometería en meses

Pero para esta operación todavía pueden quedar unos meses. Y es que Rocío Flores sigue concursando en ‘Supervivientes’ y podrían quedarle todavía unas semanas, ya que si llega a la final, todavía está previsto saber qué fecha es en la que se celebrará. Además, tiene que volver a España y una vez aquí, hacerse las pruebas pertinentes para poder hacerse el retoque. Se une, también, que la situación en la sanidad española no es la mejor, por lo que estas operaciones se programan para más adelante al no ser urgentes.

Rocío Flores Carrasco está viviendo un gran momento en la isla, ya que sigue concursando con su gran amigo, Barranco, con el que está más unido. El hecho de que quede cada vez menos concursantes hace que no haya tantas momentos de tensión y ahora sea cuando más se conozcan entre ellos.

Un mensaje de aliento de parte de su pareja

Manuel Bedmar, su pareja, quiso dedicarle hace unos días un mensaje a Rocío a través de las redes sociales. Lo hizo unos días después de darle un mensaje de ánimo en directo en ‘Supervivientes’. «Una sensación que nunca había tenido. La persona a la que amas, a más de 8.000 km de tí. Esa persona que era y es, tu día a día, tu felicidad, tu risa diaria y tu vida entera, la ves a través de la TV, sin poder tocarla, sin poder acariciarla, sin poder besarla…», comienza diciendo junto a una fotografía de Rocío Flores en la palapa. En ella se puede ver cómo pone el nombre de sus nominados de esta semana y el nombre de Manuel junto a un corazón. Un detalle muy romántico que su novio ha querido agradecer públicamente.

«Esa incertidumbre de cada semana de ver si sales o no nominada y ver cómo pasa un jueves y otro y sigues inmune. Siendo como eres, no hay quién te pare. #eresnuestraganadora . TE AMO @rotrece», sentencia en la publicación que ha querido compartir con todos sus seguidores. Manuel ha encontrado en Rocío la persona con la que hacer sus planes de futuro y encontrar la felicidad plena. Como uno más en la familia, buceando en las redes de la hija de Antonio David, sí que hemos podido encontrar más mensajes de amor de ella hacia su pareja. Es tal la relación que ambos tienen, que incluso él quiso entrar en directo desde España para dar una sorpresa a Rocío Flores mientras sigue participando en ‘Supervivientes’. Un momento único que jamás olvidará la joven y por el que no pudo evitar las lágrimas.