El actor le ha echado en cara a Pablo Motos en directo que no es capaz de pronunciar su apellido correctamente.

Este lunes, Pablo Chiapella ha ido a divertirse a ‘El Hormiguero 3.0’, donde ha presentado su último trabajo artístico: el montaje de ‘La Farmacia 2.0’, un montaje de humor que se puede ver en el Teatro Cofidis Alcázar de Madrid. Minutos después de entrar en el plató del programa, el popular actor de ‘La que se avecina’ se ha mostrado un poco mosqueado con el presentador. En cuanto se ha sentado en la silla ha interrumpido al valenciano para corregirle. «¿Cuántas veces he venido ya a tu programa? ¿Por qué no lees mi apellido bien?», le ha preguntado.

Entre risas, el artista le ha recordado a Pablo Motos que nunca pronuncia bien su apellido. Y es que, tal y como ha desvelado, desde que el presentador lo pronunciara mal una vez ante las cámaras, ahora mucha gente le llama de esa forma incorrecta. «Por tu culpa no paran de llegarme chapelas a casa», le ha recriminado. Ante esta acusación, el de Requena se quedaba atónito. «Pero qué eres ahora, ¿italiano?», le replicaba Motos en tono de humor. «Yo soy de Albacete, pero mi abuelo era italiano», ha explicado Chiapella. «A lo mejor es que no sabes decirlo y tienes un problema de lengua», le espetaba.

Finalmente, Pablo Motos ha comprobado en su escaleta y se ha dado cuenta de que, en efecto, tenía escrito su apellido tal y como se pronunciaba. «Lo llevo leyendo mal toda la vida», decía, entre risas. Después de la anécdota, el intérprete ha ha hablado de ‘La casa rosa’, un nuevo proyecto televisivo en el que se viven diversas aventuras mientras se viaja en una carabana rosa. «Estoy buscando a alguien inteligente que lo quiera producir y tenga dinero… yo no miro a nadie«, le espetaba a Motos, que es productor de ‘El Hormiguero’ y de espacios como ‘El desafío’.

La propuesta de Chiapella a Pablo Motos

Al principio, este se ha mostrado algo dubitativo. No le quedaba claro si Chiapella le hablaba en broma o en serio. «La casa rosa’ se llama y he construido una casa llena de palés, ventanas que son puertas de lavadoras, el techo son puertas y el camión no sabemos si va a funcionar», explicaba el actor. «La idea es vivir aventuras en el monte. A Calleja le vamos a morder la oreja, vamos a ser mejores que él, que Supervivientes. Nos alimentaremos cada día, haremos paellas extremas, dormiremos en la intemperie, intentaremos cazar». Finalmente, Pablo Motos le contestaba: «Trae un piloto de 15 minutos y si me gusta lo hablamos y si no me gusta también te lo diré. Pero no puedo prometerte que me vaya a gustar». Chiapella le contestaba con guasa: «Espera que me llama Vasile».