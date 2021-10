A sabiendas de que se trata de un asunto que está levantando ciertas ampollas ha indicado lo siguiente: «No sé, pero demasiados nervios».

Hace tan solo unos días conocíamos la decisión de Gloria Camila Ortega de tomar medidas legales para frenar que los diarios de su difunta madre, Rocío Jurado, vieran la luz. La joven ha optado por presentar una demanda con diligencias preliminares de exhibición de los citados documentos. Ahora descubrimos la esperada reacción de Rocío Carrasco sobre este asunto que está generando un gran revuelo.

«De temas judiciales yo no voy a hablar», ha afirmado durante su última aparición pública con motivo del desfile de Palomo Spain. «Lo único que puedo decir es que no hay que ponerse tan nerviosos», ha recalcado visiblemente tranquila a los micrófonos de ‘Sálvame’. A sabiendas de que se trata de un asunto que está levantando ciertas ampollas ha indicado lo siguiente: «No sé, pero demasiados nervios».

A pesar de que en los últimos meses mucho se ha especulado sobre un posible acercamiento con su hermana, Rocío Carrasco ha desmentido que así sea. Ha reconocido que las relaciones familiares siguen siendo inexistentes, igual que hace años. Nada ha cambiado en el seno del clan tras la repercusión de la serie.

La semana que viene comenzará a grabarse la segunda temporada de su docu-serie, ‘En el nombre de Rocío’. Este último mes y medio, la propia protagonista junto al resto del equipo, han estado trabajando en temas de documentación y producción. Rocío Carrasco está ilusionada con esta nueva entrega ya que en ella promete desvelar datos de una Rocío Mohedano que el público desconoce hasta el momento. Entre ellos, su perfil más personal de madre, de hermana… «Una persona tan grande y tan maravilloso nunca se sabe todo de ella. Estoy muy satisfecha con lo que vamos a hacer».

Tras liberarse por completo con su testimonio de la primera entrega afronta esta nueva temporada con mucha esperanza. «Estoy contenta porque tengo ganas, hacía mucho tiempo que no tenía ganas. Ahora las tengo. Estoy satisfecha y estoy fuerte, cada día más. Estoy muy ilusionada».

Un único deseo

Rocío Carrasco también se ha pronunciado sobre el deseo que espera se cumpla cuando se termine de emitir la docu-serie. «Seguir estando bien y llegar a ponerme bien del todo». La primera entrega fue un punto de inflexión en su vida tras dos décadas de profundo silencio.

Por el momento, la segunda temporada ya está generando una importante expectación. La próxima semana La Fábrica de la Tele y Mediaset deberán comparecer en el Juzgado de Alcobendas tras la demanda interpuesta por Gloria Camila quien desea que los sonados documentos no se hagan públicos. El difunto marido de Rocío Jurado, José Ortega Cano, también apoya la recientemente acción de su hija. Aunque ha preferido mantener una postura prudente y no decir «nada» debido a que la causa está activa y no se puede hacer pública ninguna información relacionada.