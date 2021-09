La queja de David Bustamante ante las críticas recibidas en ‘MasterChef Celebrity 6’

El cantante, agobiado ante las valoraciones de los jueces, no oculta lo difícil que le resulta el concurso de cocina: «Te están atacando pulpos gigantes, tiburones».

A David Bustamante, su paso por ‘MasterChef Celebrity‘ se le está haciendo un poco cuesta arriba. En la última gala del talent culinario, el cantante se ha esmerado para dar lo mejor de sí mismo en una de las pruebas del concurso. Dispuesto a impresionar a los jueces ha preparado uno de los postres favoritos de su hija Daniella. Pero sus esfuerzos no han sido suficientes para Jordi Cruz, Samantha Vallejo Nájera y Pepe Rodríguez. Todos ellos han encontrado fallos en su receta. Aunque las críticas eran constructivas, el de San Vicente de la Barquera se ha venido abajo al escuchar su veredicto.

«Es como remar contra corriente. Te están atacando pulpos gigantes, tiburones», ha lamentado. «Encima tienes que salir con una sonrisa y peinado. Bienvenidos a ‘MasterChef», zanjaba. El artista ha aceptado con resignación la valoración de los chefs, pero a medida que avanza van mermando los ánimos. Se está dejando la piel y quiere destacar. Pero aún le cuesta hacerse un hueco entre los mejores participantes del programa de la cadena estatal (como es el caso de Terelu Campos).

Quien sí ha alabado sus platos ha sido el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, que estaba encantado con la propuesta que preparó en la prueba celebrada en el municipio cántabro de Comillas. «Es de la tierra y se nota que sabe…», decía el político, admirado ante las virtudes culinarias de Bustamante.

De la obra a los escenarios. Así fue la infancia de Bustamante. #MCCelebrityhttps://t.co/fDEwRc0sJI https://t.co/QINCyqHz6O — La 1 (@La1_tve) September 27, 2021

Hace apenas una semana, el cántabro revelaba uno de sus rituales para tener buena suerte antes de un concierto. «Lo hago cuando estoy apretado, para ver si me da suerte», explicaba ante la mirada de sus compañeros. «Cuando voy a entrar en el escenario, entro con el pie derecho, dando saltos y santiguándome tres veces», desvelaba. Una peculiar manera de atraer a la buena fortuna y que tras 20 años de carrera musical sigue poniendo en marcha, convencido de que funciona.

Este nuevo reto televisivo está siendo una experiencia com mayúsculas para el ex de Paula Echevarría. Siente mucha ilusión y ganas, pero aún se siente inseguro entre fogones. Y es que aunque le encanta comer, cocinar no es una de sus habilidades más destacadas. Consciente de que aún le queda mucho por aprender, hace unos días deleitaba a sus compañeros con lo mejor que saber hacer. Guitarra en mano, cantaba a capella uno de sus grandes éxitos: ‘No soy un Superman’. Un single que lanzó casi al inicio de su carrera tras su paso por ‘Operación Triunfo 1’ y que sigue siendo uno de los temas favoritos entre la legión de fans que sigue de cerca sus pasos dentro y fuera de los escenarios.