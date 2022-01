El lunes 17 de enero de 2022 será recordado como el día del esperado regreso de Terelu Campos a ‘Sálvame‘. La hija de María Teresa Campos ha vuelto al programa que abandonó en 2019 para copresentar, junto a María Patiño, el nuevo segmento ‘Sálvame Lemon Tea‘, con el que La Fábrica de la Tele pretende recuperar la audiencia perdida en los últimos meses. Juntas han hecho frente al espacio, que no ha estado exento de cierta tensión entre ambas. La gallega ha lanzado varias pullitas a la malagueña que no han pasado desapercibidas.

La primera de ellas se producía cuando comentaban el documental, recientemente estrenado, de Julián Muñoz. En él, el que fuera exalcalde de Marbella revela sus días de gloria como político, su idilio con Isabel Pantoja o su paso por la cárcel y la vida que le tocaría vivir tras estar entre rejas y perderlo absolutamente todo, con «deudas» y «las casas embargadas», tal y como señalaba Patiño. «Qué te voy a contar a ti», le espetaba a su compañera, haciendo referencia a los problemas económicos a los que ha tenido que hacer frente a lo largo de su vida. La aludida respondía serena: «Lo que nos pasa a todos los que trabajamos aquí».

Patiño llegó a reconocer en un momento determinado: «Estoy muy nerviosa». Lo parecía, sí. Minutos más tarde de su confesión volvería a enviar un nuevo dardo a Terelu Campos. Y hablaba de una mujer «más rubia que tú» y «más joven que tú» al explicar cómo es la nueva pareja del exedil de la localidad de la Costa del Sol.

Ante las palabras que dirigía Patiño a Terelu, la audiencia podría haber dudado: ¿Realmente estaba siendo punzante con ella? Bastaría con esperar al comienzo de ‘Sálvame Naranja’ para comprobar que, en efecto, algo se cocía en el corazoncito de la colaboradora y presentadora de ‘Socialité’. Nada más encontrarse con Jorge Javier Vázquez reconocía haberse sentido molesta por cosas que se han dicho en televisión.

«Le preguntaste a Terelu si había algo de mí que le había molestado… Nadie me hizo la pregunta de que me podía haber molestado a mí. Siempre siento que es a Terelu a la que hay que preguntarle qué le pasa». Con estas declaraciones desvelaba el motivo de sus inesperadas pullitas. Algo pendiente le quedaba por decir. Terelu, por su parte, seguía igual de tranquila y dejaba claro que ella no recordaba «nada» que hubiera dicho o hecho su colega que la hubiera perturbado en modo alguno. ¿Quedarán resueltas sus posibles rencillas o veremos a Patiño dejar caer nuevas indirectas a la andaluza próximamente? Habrá que seguir pendientes de lo que suceda…

Las tensiones entre María Patiño y Terelu vienen de lejos. Durante años han protagonizado numerosos conflictos mediáticos, de los que la periodista ha dado buena fe. En 2019 reconocía que su relación con la presentadora era «fría y distante». Y en incontables ocasiones se ha quejado del supuesto trato de favor que reciben los miembros del clan Campos en los programas de Mediaset en los que participan.

