La tonadillera ha pillado por sorpresa al presentador y le ha lanzado una promesa «delante de toda España».

La primera edición de ‘Idol Kids’ ha llegado a su fin. La última gala del programa ha dejado momentos para el recuerdo y ha consagrado a Índigo, la joven de 14 los de Menorca, como la ganadora del programa de Telecinco. En medio de todas las risas y emociones, Isabel Pantoja se ha convertido en una de las grandes protagonistas después de deleitar a todos los allí presentes con su single ‘Esta es mi vida’. Tras su actuación, la tonadillera le ha hecho una promesa a Jesús Vázquez.

Después de que los pequeños subieran al escenario, algunos de ellos ataviados con majestuosas batas de cola, Jesús Vázquez confesaba que uno de sus mayores deseos era ponerse una para ver qué sentía. Ante su confesión, Isabel Pantoja no dudaba en hacerle una promesa: «Yo te voy a regalar una mía, te lo prometo delante de toda España«. Unas palabras que han pillado por sorpresa al presentador y que se ha reflejado en su cara.

«Si tú me regalas una bata de cola, yo me la pongo en la segunda edición de ‘Idol Kids'», respondía el también presentador de ‘Mujeres y hombres y viceversa’. Tras esto, Isabel Pantoja no dudaba en bromear e insistía en que le ensañaría a llevarla para que pudiera lucirla a la perfección. «Te voy a decir hasta cómo te tienes que pasear«, apostillaba la tonadillera.

Índigo Salvador, la primera ganadora de ‘Idol Kids’

Era una de las grandes favoritas de la noche y por fin se cumplió su gran sueño. Después de quedarse a las puertas de la victoria en ‘La voz kids’ hace unos años, Índigo Salvador se ha convertido en la ganadora de la primera edición de ‘Idol Kids’ después de impresionar a la audiencia con su interpretación a piano de «What a Feeling». Emocionada y con lágrimas en los ojos, la joven de Menorca le ha agradecido a su familia todo el apoyo que le han dado desde que confesara su pasión por la música.

Algo que ha aplaudido Edurne, quien no ha dudado en dedicarle unas bonitas palabras a sus padres por ser su mayor pilar. “Qué importante es tener unos padres que te apoyen como yo también los he tenido. Gracias. Para que sean felices y puedan cumplir sus sueños”, decía la cantante emocionada.

Poco después, la joven ganadora también ha aprovechado la ocasión para dedicarle unas sentidas palabras a sus compañeros: «Quería darles las gracias a todos ellos porque nunca he sentido una conexión tan fuerte y que los quiero muchísimo y que todos se merecen ganar porque todos se lo han currado». Así, la menorquina cumple uno de sus mayores sueños después de que se presentara para que la gente pudiera escucharla y ver lo que siente por la música. El premio del programa es una formación musical valorada en 5.000 euros, además de un disco producido por Carlos Jean (puesto que semanas atrás prometió producírselo).

«Canto porque en mi familia se ha escuchado siempre mucha música. Cuando escucho música entro en mi mundo y se me ponen los pelos de punto», confesaba Salvador en su vídeo de presentación. Autodidacta, de padre africano y abuelo cantante, la artista menorquina de 15 años ha compuesto ya tres canciones. La joven nació en Londres y cuando tenía seis años, toda la familia se mudó de Sudáfrica a Ciudadella (Menorca), donde vive junto al segundo marido de su madre y sus dos hermanos, Leo y Marko.

Durante su actuacion en la gran final, Índigo ha tenido muy presente a su abuelo materno, con el que tiene una relación muy estrecha y del que ha aprendido todo lo que sabe. Entre la multitud de consejos que le ha podido dar, este ha hecho hincapié en que debe mirar siempre al frente y no abandonar el mundo de la música, aunque sea difícil.