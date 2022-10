El próximo lunes 10 de octubre será un día importante para Ana Rosa Quintana y José Ortega Cano. Ese día, la periodista regresa a ‘El programa de Ana Rosa’ tras casi un año alejada de la televisión, aquejada de un cáncer de mama. Por su parte, el torero se enfrenta a la que será su primera entrevista tras confirmarse que ha iniciado los trámites de divorcio con Ana María Aldón. En su encuentro con la presentadora, el torero tendrá que responder a muchas preguntas el carrusel de emociones en el que se ha convertido su vida. Pero, ¿a qué cuestiones en concreto deberá hacer frente? Te lo contamos.

Una de las primeras preguntas que le serán formuladas en el espacio de Telecinco tendrá que ver con su estado anímico. «¿Cómo estás y en qué punto están las cosas con tu mujer?», sería uno de los temas de rigor con los que podría empezar el encuentro con Ana Rosa. Tras una primera toma de contacto, el de Cartagena deberá confirmar las últimas informaciones sobre sus gestiones en un conocido despacho de abogados: «¿Ha iniciado ya los trámites de separación con Ana María Aldón?».

Ortega Cano despejará de manera definitiva si existe alguna posibilidad de reconciliación con Ana María Aldón

Asimismo, al matador de toros le tocará pronunciarse sobre el detonante o los motivos definitivos que han provocado su crisis con su mujer. «Cuál ha sido la gota que ha colmado el vaso y los ha hecho tomar la decisión de tomar rumbos diferentes?». En el caso de existir un ápice de esperanza de volver juntos, ¿hay posibilidad alguna de reconciliación o ya no hay vuelta atrás?.

Dese ‘El programa de Ana Rosa’ apuntan a que José Ortega Cano no se callará nada. Responderá a todo, punto por punto. Por ejemplo, se pronunciará sin tapujos sobre el papel que han jugado las hijas de ambos, Gloria Camila y Gema Aldón, en el conflicto de pareja. Ambas se han posicionado a favor de sus respectivos progenitores de manera pública, lo que no ha ayudado nada a calmar las aguas entre la pareja. Basta recordar la llamada que hizo el torero a ‘Sálvame‘ el pasado 20 de junio, en la que se ponía de manifiesto que la tensiones entre su esposa y su hija lo tenían al límite: «Pido a mi hija, a mi mujer y a todo el mudo que me dejen vivir tranquilo, que dejen de hablar de mí. Yo las aplaudo y estoy con ellas, con una y con otra para que estén contentas. Pero que me dejen a mi vivir». Pido a mi hija y a mi mujer que me dejen vivir tranquilo». Seguramente también tendrá que dar respuesta a las informaciones que apuntan a que Ana María Aldón nunca recibió el apoyo de sus hermanos, así como de su clan en general.

La guerra mediática entre Rocío Carrasco y Ortega Cano no cesa

Y aunque su vida sentimental será el eje de su encuentro con Ana Rosa, no toda su entrevista en los platós de Mediaset girará en torno a ella. También se le preguntará por los ataques que Rocío Carrasco en el documental ‘En el nombre de Rocío’. ¿Cómo ha vivido las declaraciones de la hija de quien fue su gran amor? ¿Ha iniciado ya los trámites para denunciar a la madrileña? ‘El programa de Ana Rosa’ del próximo lunes 10 de octubre promete revelar numerosas incógnitas de Ortega Cano, quien a sus 68 años le ha tocado lidiar una ‘bestia’ mucho más fuerte que un astado: esa en la que se ha convertido su intensa vida familiar.