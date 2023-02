El 'Benidorm Fest' 2023, festival organizado por RTVE para encontrar al representante de España en Eurovisión, sigue dando mucho que hablar. Varios de los participantes de la edición se han convertido en protagonistas, más allá del ámbito musical, por alzar la voz, e incluso algunos derrumbarse por ello ante las cámaras, contra los continuos mensajes de odios que reciben simplemente por haber tomado la decisión de participar.

Aritz y Twin Melody han sido los que se han mostrado públicamente más afectados por la situación, demostrando el dolor que siente por la situación y la impotencia de no poder hacer nada. No pudieron retener las lágrimas cuando reflexionaban sobre el porqué de la situación y solo tenían una petición que hacer: "Por la salud mental de los siguientes concursantes, agradeceríamos que se diera espacio a personas que apoyan y no destruyen a la gente".

Las redes sociales son el escenario donde principalmente esto está ocurriendo, donde detrás de una pantalla se toman ciertas licencias y hacen saber a todo el mundo qué se opina sin más miramientos. Agoney, otro de los participantes, centro su queja hacia esto pidiendo el mayor de los respetos y cariño posibles visiblemente enfadado: "Sé que la música despierta muchas emociones y es algo subjetivo. Os pido respeto y cariño. Aquí y en redes".

El odio continúa a pesar de la experiencia con Chanel

Esto del odio hacia los cantantes no es algo nuevo en el formato. Ya en el 2022, con la celebración en Benidorm de la primera edición del formato, Chanel tuvo que vivir algo similar cuando llegó, inesperadamente para muchos, a la semifinal y, posteriormente a la final.

La cantante reconoció en más de una entrevista que, aunque no era algo a lo que prestar especial atención, sí que le llegó a poder afectar en algún punto, aunque fuera momentáneo. A pesar de los esfuerzos por recordarle a las redes sociales en esta ocasión lo que pudiera comportar esto, parece no estar surtiendo mucho efecto.

Lo cierto es que la celebración de la segunda semifinal el dos de junio sería un punto de partida para intentar revertir la situación para todos. De nuevo, habrá que escoger entre cuatro finalistas. que pasen a la gran final que se celebrará en tierras valencianas el sábado 4 de febrero y acompañen al mismo Agoney, Alice Wonder, Fusa Nocta y Megara.