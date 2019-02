4 Buscando la lógica en el modelito de Pilar Rubio

La conversación continuo entre los compañeros del programa. “No, no. Lo primero en lo que me he fijado ha sido en el vestidazo. Lo segundo es que hay una zona que no tiene ninguna lógica” comentó con sinceridad Pablo. Fue entonces cuando todos esperábamos la gran respuesta con intriga acerca del misterioso vestido. “Vale, es verdad que es un vestido que está hecho con pequeños cortes y no puedes llevar unas bragas. No puedes llevar bragas, no puedes llevar un tanga porque se vería también… Y tú has pensado, está no lleva nada y en casa lo mismo. Pero bueno, voy a decir la verdad, yo siempre voy como tengo que ir” aclaró Pilar a todos los espectadores.