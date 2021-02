«Yo también estoy hasta aquí. No he hablado ni de ti ni de tu madre», se defendía la hija de María Teresa Campos.

A pesar de que parecían que las cosas se había arreglado entre Alejandra Rubio y Carmen Borrego después de que la joven confesara que su relación con su tía se había enfrentado, las dos colaboradoras de ‘Viva la vida’ han vuelto a protagonizar un tenso enfrentamiento a raíz de las declaraciones de Kiko Matamoros en las que acusaba a la joven de ser su fuente.

Este domingo, Alejandra Rubio ha tenido una de sus peores tardes en ‘Viva la vida’. La hija de Terelu Campos hacía frente a las declaraciones de Kiko Matamoros en las que decía que la joven era quién iba por detrás diciéndole todos los problemas que tenía con Carmen Borrego. Después de escuchar las palabras del colaborador de ‘Sálvame’, la joven insistía en que ya habían solucionado la situación después de que el padre de Diego Matamoros le mandara un mensaje pidiéndole disculpas. «Me puse súper nerviosa porque tengo muy buena relación él, le tengo mucho cariño y me dolieron sus palabras por el hecho de que se rompiera nuestra relación. Llevo poco tiempo aquí y hay veces que no sé salir de una situación», expresaba.

Ante esto, Carmen Borrego no podía evitar preguntarle a su sobrina si era cierto que era ella quién estaba detrás de las supuestas filtraciones sobre el clan Campos. Con un tono serio, a la par que distante, la nieta de María Teresa Campos le contestaba con desgana, sin entrar en detalles, sin negar todas las palabras del colaborador de ‘Sálvame’ e insistía en mostrar su hartazgo.

La hija de la veterana comunicadora no se quedaba callada y le lanzaba una advertencia a su sobrina: «No vuelvas a sembrar la duda contra mi porque entonces voy a hablar yo. Yo también estoy hasta aquí. No he hablado ni de ti ni de tu madre». Estas palabras, caían como un jarro de agua fría sobre la joven y se defendía: «Está creando este conflicto. Mi madre está hasta aquí».

Lejos de querer entrar en una guerra, Carmen Borrego, a pesar de sus palabras, ha querido zanjar el asunto y dejar claro que su conflicto con su sobrina se solucionó hace unos días. «No tengo ningún problema contigo, ni con mi hermana. No digas que estoy montando algo, solo me estoy defendiendo. Ya está bien. Lo único que he preguntado que si hay algo que se ha dicho en el vídeo si es verdad. No soy nada rencorosa. Si la acusan de ser la fuente lo lógico es que yo le pregunte…«, aseveraba Carmen Borrego.

Carmen Borrego: «Yo también tengo hartazgo»

Durante varias semanas, Terelu Campos ha repetido por activa y por pasiva que quiere dar carpetazo a la polémica entre su hermana y su hija y no ha dudado en expresar el hartazgo que tiene debido las discusiones. Después de escuchar a su madre, Alejandra Rubio ha sacado las garras por ella y ha vuelto a insistir en que se ha hecho responsable de algo que no le correspondía. «La entiendo porque ella no se mete en estos jaleos y siempre sale perjudicada. Entiendo que esté harta. Es mi madre y no voy a decir nada», comenzaba a decir. Después, con los ojos vidriosos, confesaba que había perdido la confianza en todos los que le rodeaban: «No te puedes fiar de nadie. Aquí no hay amigos, es un mundo muy complicado».

Después de escuchar a la joven, Carmen Borrego tomaba la palabra y hacía hincapié en que ella también tenía cierto hartazgo. «Es normal, somos una familia muy expuesta. A veces somos responsables de estar en boca de todo el mundo, otras veces no. Muchas veces se sobrepasa el límite. La responsabilidad que tenga de lo que haya hecho pido disculpas, no me importa pedirlas. Nunca he hecho nada en contra o a sabiendas de algún miembro de mi familia», sentenciaba.