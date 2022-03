El pasado 20 de enero marcó un antes y un después en la vida profesional de Paz Padilla. Aquel día, ella Belén Esteban se enzarzaron en una bronca en ‘Sálvame‘ tras la cual la andaluza se quitaba el micrófono y abandonaba inesperadamente el plató. Y hasta hoy. Aquello provocó su despido del programa «por incumplimiento de contrato». Desde entonces, la presentadora ha mantenido el más absoluto mutismo sobre cómo se encuentra tras su cese del espacio estrella de Telecinco. Este jueves, durante su visita a ‘Tot es mou’ de TV3, ha roto su silencio para hablar de lo sucedido.

La andaluza ha concedido una entrevista a la televisión de la televisión autonómica catalana, donde ha promocionado su obra de teatro, ‘El humor de mi vida’, que la ha llevado hasta la ciudad de Barcelona. La función se está representando en el Teatre Apolo de la Ciudad Condal y esto la ha llevado a pisar de nuevo un plató de televisión. Toda una sorpresa que se produce un mes después de su última tarde en ‘Sálvame’.

«¿A quién no lo han despedido?», comenta la presentadora en su reaparición sorpresa

En su encuentro con colegas de profesión, Paz ha quitado hierro a su cesde. «¡Pero si hace dos días! Si yo he trabajado toda mi vida. Yo soy una trabajadora», ha dicho, en tono desenfadado. «Dicen: «Despedida Paz Padilla» ¿Pero a quién no lo han despedido? Cuando trabajas es normal que en algún momento prescindan de ti. Ya está. Yo estoy con la conciencia muy tranquila, que lo he dado todo. Estoy ‘open to work’.

Una cosa está clara. Después de que Mediaset haya confirmado a través de un comunicado lo que SEMANA venía diciendo desde hace semanas -que la cadena había decidido prescindir de Paz y que la despedía por «incumplimiento de contrato»-, la presentadora de televisión y humorista está centrada en su nueva etapa.

Una cosa está clara. Después de que Mediaset haya confirmado a través de un comunicado lo que SEMANA venía diciendo desde hace semanas -que la cadena había decidido prescindir de Paz y que la despedía por «incumplimiento de contrato»-, la presentadora de televisión y humorista está centrada en su nueva etapa.

Tal y como cuentan personas cercanas a Paz Padilla a SEMANA, se está planteando demandar a Mediaset por despido improcedente. La decisión no está tomada aún, pero está barajando seriamente la posibilidad de llevar a los tribunales a la cadena. Cierto es que llevaba tiempo sintiéndose incómoda en ‘Sálvame’ y que su marcha, de algún modo, la ha liberado de un trabajo que tras la muerte de su marido, Antonio Juan Vidal, fallecido el 18 de julio de 2020 por un tumor cerebral, se le hacía pesado. Pero no está conforme con las causas que provocaron su destitución, por lo que podría plantar cara a la que ha sido su casa en los últimos trece años.

Paz Padilla quiere llevar su vida a una película

De momento, fuentes de ingresos extra no le falta. Además de su tienda de moda, el bar en Madrid y el chiringuito de Cádiz, Paz Padilla tiene una casa en Girona, una masía de 1.700 metros cuadrados que todo el mundo puede alquilar por 1.000 euros un fin de semana o 3.000 si quieres alojarte allí durante una semana. Y probablemente tenga ahorros que le permitan seguir adelante sin pasar apuros ante este nuevo camino que se abre ante ella.

Ahora afronta el futuro con optimismo. Está volcada en su faceta como actriz e incluso se plantea llevar su vida a una película. El proyecto está aún en una fase inicial, por lo que aún coexisten muchas opciones sobre su desarrollo. Se sabe que dos actrices se pondrían en su piel para dar vida a sus años de adolescencia y juventud. Paz, por su parte, asumiría el mando e incluso se interpretaría a sí misma en su edad adulta. Sin duda alguna, se trata de un ambicioso plan que la tiene muy ilusionada y en el que está poniendo un gran interés. Atrás quedan las polémicas que ha protagonizado en los últimos tiempos, como controvertido discurso antivacunas, la mala audiencia que consiguió en las Campanadas de Nochevieja o las durísimas críticas que ha recibido por alguno de sus comentarios en televisión. Mejor mirar adelante con optimismo y sentido del humor, que es lo que ha hecho siempre.

