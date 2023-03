Patricia Conde, nueva presentadora de TVE en 'Invictus' tras la polémica de 'MasterChef Celebrity'

Patricia Conde pasará a formar parte de la plantilla de presentadores de TVE próximamente. La presentadora se hará cargo de un nuevo formato de la cadena pública después de su polémico paso por 'MasterChef Celebrity'. Se pondrá al frente de 'Invictus', la adaptación del concurso británico 'A league of their own', que cuenta con más de 12 temporadas en el país. Este enfrenta a dos equipos cuyos capitanes son deportistas muy reconocidos. Se tendrán que someter, como en su emisión madre, a pruebas físicas muy exigentes y numerosas preguntas. Será junto a la productora Boxfish, que está detrás de otros formatos como 'Celebrity Bake Off' y su versión española para Amazon.

Siguen así con la tendencia de traer formatos desconocidos para el público español como son 'Cover Night' o el recién cancelado 'Todos contra uno'. Este podría llegar en los próximos meses, sin asegurarse si de cara al verano o para la próxima temporada, tal como informa en exclusiva Yotele. Estaría, además, planteado para emitirse en prime time, por la noche en horario de máxima audiencia.

Supondría el regreso de la vallisoletana a la cadena por todo lo alto desde que en 2005 formara parte de 'Splunge' y sus breves parodías. Junto a ella podrían estar Joan Capdevila, presente cuando España se convirtió en Campeona del Mundo hace años, que confirmó al menos su participación en el concurso en 'Días de Tele'. Él mismo definió este programa como "un reality interesante con humor" y que podría ver la luz para el mes de mayo.

Patricia Conde estalló contra 'MasterChef' y su producción

Patricia Conde sorprendió a todos con su participación en la final de 'MasterChef Celebrity'. Quedó en una cuarta posición pero, lo que llamó la atención, fue el comportamiento que tuvo durante ese cocinado tan especial. Fue después, en sus redes sociales, cuando estalló y confesó lo que consideraba que era su verdad. Después de Quedó en una cuarta posición pero, lo que llamó la atención, fue el comportamiento que tuvo durante ese cocinado tan especial. Fue después, en sus redes sociales,. Después de señalar que modificaban las pruebas según veían, también señaló a dos compañeros de edición como consumidores de sustancias nada recomendables.