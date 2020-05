Aprovechando que acabamos de estrenar el mes de mayo, -mes de bautizos, bodas y comuniones-, Pablo Motos y los colaboradores de su programa de Antena 3 han compartido fotos de su Primera Comunión. El presentador y los miembros de su equipo han pasado un rato estupendo desempolvando el álbum familiar de este día tan inolvidable…

Motos y su equipo muestran fotos de su comunión

El primero en mostrar una imagen de su comunión ha sido Luis Piedrahita, quien ha bromeado con el ‘look’ de quienes participan por primera vez en esta ceremonia religiosa. El colaborador ha asegurado que este día tan memorable es la primera gran prueba de fuego: «Yo iba de albornoz. Era una especie de albornoz gigante con corbata. Hay dos tipos de hombres: los que le quedan bien los trajes y los que no. El día de la Primera Comunión te das cuenta de que toda la vida te van a quedar los trajes o como Luis Aguilé o como a Richard Gere en ‘Oficial y Caballero. Si te queda como Luis Aguilé el día de la primera comunión te va a quedar así toda la vida».

Marron, con sombrero de mariachi

Marron, por su parte, comentaba la foto de su comunión, con aspecto de «camarero venido a más». El porqué de su sombrero mexicano se debía a que «en el convite entraron unos mariachis». También fue un día trágico, ya que robaron lo que había en el interior del coche de su padre.

La foto de El Monaguillo

La foto de la comunión de El Monaguillo despertaba los comentarios jocosos de sus compañeros. «Tienes las rodillas hacia atrás, como un velociraptor. Se ve una rodilla retráctil», bromeaba Motos. «Soy un representante de Dixan», ha contado el humorista. Las «¿Los otros dos Bee Gees dónde estaban?», le preguntaba Marron.

«Yo estaba como enloquecido. El momento de la eucaristía iba con el estómago vacío. Y yo era un niño de comer. El cura me dio la primera hostia y me volví a poner en cola». Tras tomar la sagrada forma, ésta se le empezó a atragantar y el cura dijo: «¡Ese niño, ese niño que tose!». Así fue como «me salvó la vida un monaguillo que me trajo agua».

El presentador comenta su Primera Comunión: «Fue el día más triste de mi vida»

Cuando he llegado el turno de Motos, las risas de los colaboradores no ha tardado en aparecer. «Fue el día más triste de mi vida. La Biblia en nácar. Con el rosario. Y yo voy vestido de un señor de traje de un casino. ¡Mirad la cara de tristeza!». El Monaguillo se reía del dobladillo de su pantalón, propio de un «muñeco de ventrílocuo». Motos sacaba punta a su aspecto: «Mis orejas estaban allí como dos escalopes. Ese día estaba muy triste».

«Yo quería ir de marinero»

«Mi hermana está allí mística con Dios», contaba el de Requena. El presentador ha recordado que esperaba con muchas ganas que llegara ese día, pero luego todo se chafó al ver cuál sería su vestimenta. «Era la ilusión de mi vida… Me pasé un año pensando: qué bien, qué bien, la comunión. Una cosa es ser pobre. Nosotros no teníamos nada. Yo quería ir de marinero. Todo el mundo iba a ir de marinero».

Sus padres compraron su traje «en el sitio más barato»

«El día antes de la comunión me plantaron esto. Era incómodo de la hostia», ha relatado Motos al contar el porqué de la elección de su atuendo. «Mis padres lo compraron en el sitio más barato, que se llamaba Miniprecio. Era como el sitio más barato de lo más barato. ¡El jersey ese daba un calor y rascaba de una forma…!».

Roberto Leal también enseña las fotos de su comunión

Al final del programa, Motos ha entrevistado por videoconferencia a Roberto Leal. El andaluz se ha sumado a la iniciativa del presentador y ha enseñado a cámara una instantánea de su primera comunión. Una foto que le ha mandado su madre y que, según ha revelado, aún está colgada en el salón de casa.

Leal es el nuevo fichaje de Antena 3 y ya ha comenzado la grabación de ‘Pasapalabra’, del que será presentador. Un reto que ha supuesto su marcha de Televisión Española y que ahora asume con mucha ilusión. «Lo que estamos haciendo es trabajar en la misma línea, pero como un toque personal», ha comentado.