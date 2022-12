Han pasado más de ocho años desde que se emitiera el final de la emblemática serie de ‘Aída‘, en Telecinco, tras casi una década en emisión. La serie de Telecinco consagró la carrera profesional de algunos actores como fue el caso de Paco León, Melani Olivares o Eduardo Casanova, que con el paso de los años se han convertido en grandes estrellas. Fueron muchos los intérpretes que pasaron por la serie a lo largo de sus diez temporadas, consiguiendo Óscar Reyes pasar de ser un personaje recurrente a uno principal. El actor dio vida a Oswaldo Wenceslao, más conocido como Machu Pichu en la serie, quien ahora ha roto su silencio y ha hablado sobre cómo fue esa etapa de su carrera profesional y cómo era la relación con algunos de sus compañeros.

El actor recordó su trabajo en la serie en ‘Socialité‘ donde habló de algunos secretos de la ficción, avivando la polémica en torno a lo que ocurría en el barrio Esperanza una vez que se apagaban los focos. De manera tajante, ha asegurado que él no participaría en un reencuentro de la serie, algo que se ha puesto muy de moda en algunas de las ficciones más vistas en la pequeña pantalla a lo largo de los años. Él se niega a participar ya que asegura que forma parte «de mi vida pasada».

El actor confiesa que no trabajaría con dos personas de la serie ‘Aída’

Óscar Reyes ha desvelado que no es oro todo lo que reluce en este tipo de series, que a lo largo de los años ha cosechado tanto éxito. “Luego te vas enterando de cosas que pasan por detrás y que tú no te has enterado”, asegura. Además, añade que hay dos personas de ‘Aída’ con las que no volvería a trabajar en su vida. «Creo que hay dos personas con las que no voy a volver a trabajar en mi vida», dice sin querer entrar en más detalles sobre qué dos actores u otro miembro de producción serían. A pesar de no revelar los nombres de esas personas, esta declaración no ha pasado desapercibida.

Con quien sí que ha asegurado que mantuvo una muy buena relación fue con Mariano Peña, Mauricio Colmenero en la ficción y el encargado de ponerle el aposo de Machu Pichu de manera despectiva. «Hice mucha amistad con él desde un principio… había mucha química«, ha dicho al respecto revelando que él le ayudó mucho a crecer en la serie como actor. “Mariano me dijo que ojalá pudiéramos volver a trabajar juntos y en la temporada siguiente se cumplió”, revela Óscar muy emocionado. Pero, tal y como él mismo ha confesado, esa complicidad y ese cariño no tuvo lugar con todo el set de rodaje.

Óscar Reyes habla sobre cómo llegó a trabajar en la mítica serie de Telecinco

En su entrevista con el citado programa, el intérprete también ha revelado que llegó a la serie de manera casual. “Yo estaba trabajando con una compañía de repertorio, en Jaén, y me ofrecieron el casting”, comienza diciendo. «Mi representante de aquel momento me dijo que había un casting para una serie de Telecinco y que querían verme», continuaba añadiendo el actor. «Me sorprendió mucho que me dijesen que tenía que llevar mi propia ropa. Pensé: ‘he hecho un casting para una serie de televisión donde se suponen que tienen dinero para ropa’«, termina diciendo con humor.