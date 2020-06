La guerra entre Oriana Marzoli y Estafanía Carbajo en ‘La casa fierte’ no parece tener tregua. Ambas concursantes han empezado el ‘reality’ enfrentándose con dureza. Y así siguen. Porque la enemistad entre ambas crece por momentos. Desde que la madrileña sembrara la duda de la sospecha sobre la fuente de ingresos de la venezolana, ésta estalla a la mínima. Y cada vez que están cerca explota la bomba dentro de la casa.

Monumental bronca entre Oriana y Fani

En su nuevo encontronazo, Oriana estaba en la cocina con Maite Galdeano criticando a Fani. Ésta, ni corta ni perezosa, se aproximaba a la venezolana para pararle los pies. Y, una vez más, protagonizaron una monumental bronca repleta de faltas de respeto. Marzoli reprochaba a Fani sus maneras: «Eres tan macarra… ¡Poligonera!», le decía. La novia de Christofer llegó a tocar la cabellera de su rival en el concurso. Y así estallaba entre ellas una batalla con gritos e insultos. «No me cojas el pelo. ¡Que dejes de pegarme, loca!», se quejaba la colaboradora.

Una pelea en la que casi llegan a las manos

En su pelea estuvieron a punto de llegar a las manos, pero por suerte no llegó la sangre al río. En la gala del pasado jueves, ambas pudieron explicar lo sucedido. «Si yo estoy hablando con otra persona sobre ti puedes venir y discutirle. Pero a esta chica hay que ponerle un collar con mando a distancia que le dé calambres porque de verdad que se le va la olla. Todos mis compañeros lo han visto. Se le va la pinza. Tienes problemas de ira», decía Oriana. «¿Por decirte que eres una celulítica te pones así? ¡Contrólate!».

Fani se dirigía a Jorge Javier Vázquez para dejar claro que está harta de las descalificaciones de Oriana. «Está todo el día insultándome. No puedo más. Está así todo el día». El presentador replicaba: «Lo bueno que tenéis es que todos tenéis personalidades únicas, pero por favor de uno en uno. Y Oriana: estoy convencido de que tienes un vocabulario mucho más amplio para dirigirte a Fani. ¿Por llamar».

Oriana Marzoli, a Fani: «¡Eres una desubicada!»

«Me llama celulítica, cara caballo, fea, poligonera, cara caballo. El único argumento que tiene es meterse con el físico de las mujeres», se lamentaba Fani, indignada. «Si yo estoy hablando con otra persona sobre ti puedes venir y discutirle. Pero a esta chica va a haber que ponerle un collar con mando a distancia que le dé calambres para que se relaje. Se te va la pinza. Tienes problemas de ira», le espetaba la caribeña.

Oriana ha querido dejar claro cuál ha sido el motivo de su rabia durante estos días de certamen. La razón son los duros ataques de Fani al arranque del programa: dejó caer que su manera de ganarse la vida no era precisamente digna. «Tú has creado la duda de dónde trabajo. Has dicho que puedo trabajar en la noche. Que diga que tienes celulitis es cero comparado con que digas que yo trabajo en la noche y que estoy en una agencia de escorts. La única que ha metido cosas graves eres tú. Aparte de loca… La chica ha dicho que yo me dedico a la profesión más antigua del mundo y que soy escort», decía. «Ha dicho que tengo bolsos de firma gracias a citas con hombres. ¡Eres una desubicada de la cabeza!». Leticia Sabater no dudaba en intervenir para dar la razón a Oriana: «La ha llamado prostituta». La exconcursante de ‘Supervivientes 2020’ se defendía: «La palabra prostituta no la dije».