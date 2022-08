Omar Sánchez está en el ojo del huracán mediático no solo por su reencuentro con Anabel Pantoja en ‘Déjate querer’, también por su amistad especial con Raquel Lozano. En medio de todas las polémicas, el todavía marido de la sobrina de Isabel Pantoja pondrá tierra de por medio. Tal y como adelantó SEMANA en exclusiva, el deportista se convierte en el segundo concursante confirmado de ‘Pesadilla en el paraíso’.

Ya lo avanzó esta revista y ha sido el ‘Deluxe’ el encargado de anunciar el segundo concursante confirmado de la nueva apuesta de la cadena. Omar Sánchez se desplazará hasta Cádiz para ser parte de ‘Pesadilla en el paraíso’, un programa presentado por Lara Álvarez y Carlos Sobera y en el que los famosos se pondrán a prueba durante varias semanas.

Omar Sánchez se enfrenta al segundo reality de su vida, antes pasó por ‘Supervivientes‘, y ha reconocido que se ha pensado mucho el hecho de entrar a este nueve programa de Mediaset. Antes de decir que sí, el canario le preguntó a su familia para saber su opinión y su consejo. También ha dejado muy claro que Anabel se ha enterado en directo de su participación en el programa. «Puede que le sorprenda, pero es algo mío propio«, sentencia e insiste en que no le está haciendo daño a nadie.

No sabe si antes de entrar en ‘Pesadilla en el paraíso’ va a firmar su divorcio con Anabel Pantoja y tiene claro que lo que quiere hacer en el nuevo reality es vivir la experiencia al máximo y aprovechar la experiencia. Además, también se ha sincerado y sentencia que entra en «calidad de hombre soltero». Tiene muchas ganas y no sabe qué pasará en las próximas semanas. «No tengo ninguna relación ni ningún compromiso», sentencia. El canario se une así a Pipi Estrada, quien se convirtió en el primer concursante confirmado del reality.

Quiere que la audiencia conozca al verdadero Omar Sánchez

Es una persona renovada y está dispuesto a que la audiencia conozca al verdadero Omar Sánchez, una persona más divertida y buen rollista, nada que ver con el hombre que viajó a Honduras. «Cuando entro en ‘Supervivientes’ estaba mi relación con Anabel un poco tomada e iba presionado porque era el novio de ella y no Omar. Quería hacerlo siempre bien y me preocupé bastante. Le di muchas vueltas a la cabeza por lo que pudiera estar pasando fuera. Ahora soy fuerte y he luchado por mí todo este año«, cuenta.