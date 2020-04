Anabel Pantoja ha sido sin lugar a dudas el gran descubrimiento para muchos internautas durante estos días. Se ha convertido en la reina absoluta de Instagram y en uno de los personajes más aclamados durante este confinamiento. Ha sido tal el tirón que ha tenido la sobrina de Isabel Pantoja que a pesar de estar en las Islas Canarias en ‘Sálvame‘ le han hecho su propia sección de manera virtual.

Anabel Pantoja, un fenómeno viral que se ha ganado su sección

Durante estas semanas que lleva de confinamiento, hemos podido a ver la Anabel Pantoja más deportista que hemos conocido. Eso sí, lo hace a su manera, algo que ha causado gran revuelo a través de las redes sociales. Por este motivo, la joven ha conseguido el «Puesta a Panto», la nueva sección de Anabel que ha estrenado esta misma semana, concretamente este miércoles. Desde las Islas Canarias, donde está pasando el encierro y aislamiento social con su novio, Omar Sánchez, Anabel se ha estrenado en su nueva sección de tele.

Y es que la sevillana se ha convertido en nuestra entrenadora personal después de seguir los pasos de Patry Jordan, con quien se ha puesto en forma durante estas semanas de encierro. De hecho, lo hacía también a través de los directos de Instagram, algo que ha hecho que se disparen sus seguidores y ya haya podido celebrar hasta el millón de seguidores. Una feliz noticia que celebró con un desnudo integral que acumuló más de 130.000 me gusta. Ahora, a esa celebración se le suma el convertirse, por un ratito, en la estrella de ‘Sálvame’.

Anabel se ha convertido en la entrenadora personal de ‘Sálvame’

Desde Las Palmas de Gran Canaria y en directo en ‘Sálvame’, Anabel Pantoja ha ido mostrando algunas tablas de ejercicio. Algo que ha hecho que también los colaboradores del programa se pongan en pie y trabajen en directo su cuerpo físico con una entrenadora personal completamente entregada a la situación. A pesar de ser ella la entrenadora, los colaboradores han ido ayudándole a que se convierta en toda una experta y no tenga ningún fallo a la hora de seguir haciendo ejercicio físico.

Por ejemplo, Rafa Mora le explicaba que a la hora de hacer una plancha tenía que dejar su cuerpo totalmente estático e inmovilizado haciendo fuerza en el abdomen para que no se moviera. También Miguel Frigenti ha querido explicarle algunas pinceladas mientras hacía sentadillas, ya que le ha asegurado que no debería de estirar las rodillas al levantarse ya que se puede hacer pequeñas lesiones. A la vez, Jorge Javier Vázquez ha querido mandar un mensaje a los espectadores: «Por favor en casa no hagáis lo de Anabel Pantoja, que se lesione ella sola. No hagan lo de Anabel por favor ¿podemos poner un rótulo?», ha dicho entre risas.