Nagore Robles se ha convertido, a pesar de estar fuera de la casa, en una de las protagonistas colaterales de las últimas semanas en ‘GH DÚO’. La tertuliana ha pasado a ser el centro de atención después de que Carolina Sobe hablase sobre quien fuera su íntima amiga en la curva de la vida.

Anoche Jordi González quiso conocer la opinión de la pareja de Sandra Barneda acerca de lo que había sucedido y, lejos de callarse, Nagore se sinceró como nunca y habló sin tapujos del problema que hubo entre ellas, desvelando que Carolina le traicionó por dinero. “Yo he tenido muchas decepciones a lo largo de mi vida, como todo el mundo, pero Carolina me hizo muchísimo daño porque nunca hubiera esperado que por dinero, que fue el motivo que ella me dijo, me traicionara de esa manera y dijera barbaridades de alguien que yo quería tanto”.

Aunque Carolina Sobe se muestra muy arrepentida de haber tratado en la casa su enemistad con Nagore, y son numerosas las lágrimas que ha derramado arrepentida por haber hablado de ella, la colaboradora se sigue mostrando firme en su posición. “Yo no puedo decir… no sé qué es perdonar. El otro día se lo preguntaba a mi terapeuta y me decía; perdonar es cuando pasas y cierras una etapa y lo sobrellevas. No es algo que tienes continuamente en la cabeza… y a mí me cuesta hablar de ella muchas veces, porque es alguien que me hizo mucho daño. Pero algún día me gustaría… hay una parte de mí a la que le gustaría hablar con ella y otra que no se fía. No me fío de sentarme a hablar con ella, porque sé que lo va a desvirtuar, va a darle la vuelta…“.