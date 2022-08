Gloria Camila Ortega es la tercera concursante confirmada de ‘Pesadilla en el paraíso’. La hija de José Ortega Cano se convierte en el fichaje estrella del nuevo reality de Telecinco, en el que coincidirá con otros rostros conocidos, como Pipi Estrada y Omar Sánchez, ex de Anabel Pantoja. Entrará en el programa en medio de una tormenta familiar sin precedentes, cuando el matrimonio de José Ortega Cano y Ana María Aldón está en la cuerda floja. Esta situación tiene mucho que ver con su decisión de entrar en el espacio. Y es que prefiere alejarse de los problemas familiares. «Casi prefiero estar ahí dentro que aquí fuera con la que hay montada», ha confesado en el plató de ‘Ya es mediodía’, donde también ha asegurado que su relación con la diseñadora -a la que ha dejado de seguir en las redes sociales-, es nula.

El ambiente está tan tenso en el hogar del torero que la joven se ha posicionado a favor de su padre y ya no le dirige la palabra a su madrastra: «No hablo con Ana desde hace tiempo y no pregunto más de lo que me repercute. Sé cómo está la situación por parte de mi padre». Por ello está convencida de que poner distancia con su padre y su mujer será positivo para todos: «Creo que me va a venir muy bien. Nos va a venir bien que cada uno haga su vida por separado y que cada uno tome sus propias decisiones».

Así habla de la crisis matrimonial de Ortega Cano y de Ana María Aldón: «Que decidan lo que quieran»

Gloria Camila no quiere mojarse y afirmar si desea o no que su padre luche por su relación. A estas alturas prefiere mantenerse al margen: «Que decidan lo que quieran, pero siempre digo que las cosas de casa se lavan en casa».

Una vez dentro del concurso, solo aceptaría que le den aviso de lo que suceda fuera «si pasara algo de mi padre de su vida o de salud». En cambio, si lo que pasa es que la crisis torna en ruptura prefiera no saber nada: «Si separa no me parece relevante… Ojalá todo sea genial y maravilloso mientras no estoy».

«Estoy en tratamiento psicológico», admite Gloria Camila

Lo cierto es que la colaboradora no atraviesa su mejor momento. Atraviesa un momento complicado de su vida y ha confirmado que está necesitando ayuda médica: “Estoy en tratamiento psicológico porque creo que la salud mental es muy importante y hay veces que estoy todo el rato muy sensible. Se me hace un poco cuesta arriba por la situación en la que veo a mi padre y me duele que no haya un parón porque me dicen que el miércoles que viene hay otra nueva exclusiva».