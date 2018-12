La acusación más dura de Mónica Hoyos a Miriam Saavedra sobre Carlos Lozano

Mónica Hoyos guarda mucho rencor a Miriam Saavedra. No solo ha sido su gran rival en ‘Gran Hermano Vip’, sino que también lo ha sido antes, desde el minuto uno en el que ella entrase a formar parte de forma colateral de su vida, al iniciar un romance con su ex, Carlos Lozano. Él es el padre de su hija Luna, mientras que Miriam se ha convertido sin más en la culpable de que su familia no sea tan idílica como Mónica espera, a pesar de que su relación se rompió una década antes de que la joven peruana hiciese acto de presencia.

Pese a ello, Mónica Hoyos sigue culpando a Miriam Saavedra de ser la culpable de todos sus males, pero también de hacer sufrir a su hija a través de su padre. Así lo quiso subrayar en su última aparición pública de este domingo, en el ‘Debate de GH Vip’, en el que se sometió al habitual tercer grado de los colaboradores.

Para Mónica Hoyos, su paso por la casa de ‘Gran Hermano Vip’ es todo un triunfo, a pesar de haberse quedado a las puertas de la final: “Ha sido un aislamiento duro y un concurso incómodo. Mi concurso lo voy a defender a muerte, porque ha sido muy real”, defendía la peruana, ante las dudas de los colaboradores. “Para la gente era un concurso, para mí era un concurso, pero también era mi vida real. Mi vida real estaba muy involucrada en el concurso. Cuando se presentó Carlos en la casa, marcó un antes y un después. Estaba fuera de control y destrozó mi concurso”.

Sobre su ex se desahogó, a pesar de decir que no ha hablado con él después de salir de la casa y que su intención es no hacerlo, en la medida de lo posible: “Le tenía mucho cariño a pesar de todo. Es el padre de mi hija y es una situación de apoyo mutuo, tanto en lo personal como en lo laboral, por una persona que tenemos en común”, comenzaba a explicar Mónica Hoyos, antes de acusar a Miriam Saavedra de ser la culpable de todos sus males: “Miriam ha hecho muy buen trabajo. No solo para separar a Carlos Lozano de mí, sino también para separarlo de otras personas. Ha alejado a una persona de su padre”, asegura la presentadora.

