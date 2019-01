2 Cepeda y Aitana: una relación breve pero intensa

El romance entre Cepeda y Aitana no pudo ser, pero mientras fue, hizo soñar a miles de adolescentes. La joven pareja se enamoró cuando la catalana todavía tenía novio por lo que cuando por fin se hizo público el noviazgo se tomó como una victoria por parte de los fans de ‘Aiteda’. El romance entre ellos fue breve y, aunque a fecha de hoy no están juntos, el gallego no pierde la oportunidad de acercarse a la que, durante un breve periodo de tiempo, fue su chica.