La colaboradora, entre lágrimas, ha hecho balance del momento que atraviesa.

Mila Ximénez ha reaparecido en televisión y lo ha hecho en la gran final de ‘La Última Cena’. La colaboradora era recibida por una gran ovación de sus compañeros, todos se unían para corear su nombre durante una conexión en directo. Sin poder contener las lágrimas en ningún momento, ha hecho balance del momento que está viviendo y cómo echa de menos estar por las tardes en ‘Sálvame’.

«Os echo muchísimo de menos. Recuerdo mi última cena ahí que fue complicadita. Felicitaros porque habéis hecho un programón de algo que ni se esperaba». Alababa el trabajo de todo el equipo: «Me ha gustado mucho y me ha divertido».

Respecto al momento que está viviendo, en pleno tratamiento contra su cáncer, ha reconocido que busca el sosiego en su vida y que diariamente se va pronto a la cama: «Yo ahora ni bebo ni como, tengo un periodo de tranquilidad». Eso sí, añadía que no sabe si está lista para volver a plató ya que regresará este mismo sábado a ‘Sábado Deluxe’: «No sé si estoy preparada. Me apetece mucho veros, hay compañeros que me apetece mucho ver y no he visto todavía».

Asimismo, señalaba que no había sido fácil acceder a una de sus entrevistas más complicadas: «No creáis que ha sido fácil decidirlo. No me gusta contar penas». Y advertía: «No voy a contar ninguna pena». Se sinceraba por completo: «Entre el confinamiento y esto. La recuperación ha sido lenta». Finalmente, tranquilizaba a la audiencia con las siguientes palabras: «Quiero deciros que estoy bien».

«Echo de menos mi vida normal»

«Mi actitud es buena, pero cuando os veo me doy cuenta que necesito recuperar el tiempo y sentirme una persona normal del todo». Añadía: «Quiero volver a trabajar y sentirme bien». Explicaba cómo se siente en estos momentos: «Echo de menos mi vida normal, echo de menos muchas cosas, sentirme segura». Añora muchas cosas de su día a día, pero sabe que se recuperarán con el tiempo.

Mila ha recibido el ánimo de sus compañeros, sobre todo, de Terelu Campos y Belén Esteban. Esta última le pedía: «No quiero que llores, llorar nada». Mila se emocionaba por el cariño recibido: «Estoy muy orgullosa de formar parte de ese equipo». La colaboradora revelaba que ha estado unos días descansando junto a Jorge Javier Vázquez.

Sus compañeros de ‘Sálvame’ se han convertido en una piña y la están apoyando de la forma más incondicional. Durante los últimos días, Mila ha utilizado las redes sociales para mandar un cariñoso mensaje a varios de sus compañeros, entre los que se encontraba Paz Padilla, que perdió hace tan solo unos días a su marido, Antonio Juan Vidal.