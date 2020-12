«Está loca, está dormida, hay que despertar a esta mujer», ha afirmado la actriz sobre la tonadillera durante su entrevista en ‘Sábado Deluxe’.

Sincera y sin pelos en la lengua, Verónica Forqué se ha sentado en ‘Sábado Deluxe’ donde no solo ha repasado su trayectoria profesional también ha hablado de temas de candente actualidad, entre ellos, la guerra que continúan manteniendo Isabel Pantoja con su hijo, Kiko Rivera. Un enfrentamiento mediático del que, por supuesto, la actriz ha opinado.

«Sueño con la Pantoja, te lo juro», ha indicado. Para más tarde recordar que ella también vio el ‘Sábado Deluxe’ donde el DJ habló del momento tan delicado que estaba pasando, previo al programa ‘Cantora, la herencia envenenada’. Entonces, la tonadillera intervino a través de una larga llamada telefónica en la que le dijo que él no podía estar tocando fondo.

«Los que hemos pasado por una depresión sabemos lo que se sufre», señalaba la intérprete. Ha valorado la llamada de Isabel Pantoja: «Está loca, está dormida, hay que despertar a esta mujer», ha afirmado. Añadía que sabe que los dos hijos de la artista la quieren, pero que debe hacer algo: «De qué vas, tienes un hijo, una hija. Te vas a morir siendo una desgraciada», afirmaba. Su plegaria ha sido porque madre e hijo hagan las paces y hablen para solucionar este conflicto que a ella también la ha dejado totalmente atónita.

«Kiko es un hombre muy inteligente»

Al tanto de todos los detalles del enfrentamiento familiar, Verónica Forqué solo ha tenido buenas palabras para Kiko Rivera a quien ha definido de forma muy entrañable: «Es un sol con una cara de bueno, sexy a pesar de todo. Es como un oso. Me gusta y es un hombre muy inteligente», aseguraba. Asimismo, se ha pronunciado sobre la controvertida herencia de Paquirri, una de las principales causas del conflicto que continúa en boca de todo, y la postura que ha adoptado la artista. «No creo que haya sido por maldad».

Verónica Forqué ha recordado que tan solo ha coincidido una vez en su vida con Isabel Pantoja. Lo hizo con motivo de una fiesta por el estreno de la película que la tonadillera protagonizó junto a José Coronado, ‘Yo soy esa’. «Como yo soy amiga de Víctor Manuel me llevaron a la fiesta y me la presentaron», ha contado. Nada más ver a la actriz, Isabel Pantoja le dijo: «Ay, que me gusta», ha recordado.

Por su parte, Jorge Javier Vázquez también ha querido manifestarse sobre la guerra del clan Pantoja. «Lo que a Kiko le ha pasado es que estuvo enamorado de su madre y eso le ciega. Mientras que Isa Pantoja ha podido examinar lo que ha ocurrido. Es incapaz de justificar a su madre», señalaba el presentador.