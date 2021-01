La actriz mexicana ha confirmado que la tonadillera le ha transmitido la idea de hacer las maletas e instalarse al otro lado del charco.

En medio de la tormenta mediática debido a su guerra con su hijo, Kiko Rivera, parece que Isabel Pantoja estaría planteándose decir adiós a España y comenzar una nueva vida al otro lado del charco. En concreto, la tonadillera tiene en mente instalarse en México con una íntima amiga, Mariana Seoane. Ahora, la cantante mexicana ha roto su silencio en ‘Viva la vida’ y ha explicado cuándo fue la última vez que habló con la jueza de ‘Idol Kids’.

La famosa cantante y actriz mexicana, Mariana Seone, ha confirmado que las puertas de su casa están abiertas para recibir a Isabel Pantoja. En cuanto la tonadillera tome la decisión de comenzar una nueva vida fuera de España (cuando su madre, doña Ana, ya no esté con ella), su gran amiga le dará la bienvenida con los brazos abiertos. Al igual que hizo la madre de Kiko Rivera cuando acogió a Seoane y su madre en Cantora en 2014.

Sobre el estado en el que se encuentra Isabel Pantoja, la actriz reconoce que no ha hablado sobre el asunto con la tonadillera y que todo lo que conoce acerca del conflicto familiar es a través de sus redes sociales. «Ella está triste pero es una mujer maravillosa, extraordinaria. La he visto como es con sus hijos y es una gran madre», explica.

Por otra parte, en un primer momento no ha querido entrar a valorar la guerra familiar debido a que tan solo se conoce una versión e Isabel Pantoja aún no ha contado su verdad. «Es muy difícil opinar«, se defendía. A pesar de querer mantenerse al margen, lo cierto es que se ha posicionado a favor de la tonadillera porque, en su opinión, ha sido una persona que por circunstancias de la vida ha sufrido mucho. «Isabel tiene su verdad, le apoyo al 100%. Sé qué ser humano es. Como hijos yo amo a mi madre más que nada en la vida. Uno no puede dejar de ser mal agradecido en su vida. No me gusta que ningún hijo ataque a su madre», sentenciaba. A pesar de tener una buena relación con Kiko Rivera, lo cierto es que tomó la decisión de dejar de seguirle en sus redes sociales porque estaba cansada de ver sus ataques hacia su madre.

Isabel Pantoja y su añoranza por ir a México

Mariana Seoane ha confirmado que en las fechas señaladas habla con por WhatsApp con Isabel Pantoja. La última vez ha sido estas Navidades: «He estado muy cerca de ella, sé que siente un profundo dolor y soy muy respetuosa con eso». Dolida con lo que está ocurriendo, la cantante mexicana ha descrito una faceta completamente distinta de Agustín Pantoja, al que ha tachado de ser una persona «muy amorosa».

La arista quiere que por el bien de su amiga y de su hijo las cosas se arreglen: «Ha tenido una vida muy fuerte yo creo que ya basta. Con todo lo que hemos visto, la vida es muy corta». Sobre el deseo de marcharse al otro lado del charlo, Seoane ha confirmado que la tonadillera sí se lo ha dejado caer, aunque tan solo como una idea o una añoranza.

Irene Rosales, sin sorprenderse con los planes de Isabel Pantoja

A Irene Rosales no le ha pillado por sorpresa que Isabel Pantoja quiera hacer las maletas y comenzar una nieva vida en América. Esto se debe a que ha sido una conversación muy recurrente (durante años) en Cantora. «Me lo imaginaba porque cuando estábamos allí se ha comentado muchas veces porque le tiene mucho cariño a México. Ya había comentado la posibilidad y Kiko dijo en su momento que no le importaría. Lo que pasa es que yo tengo dos niñas pequeñas y yo no me muevo de aquí», sentenciaba la colaboradora de ‘Viva la vida’.