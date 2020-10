Después de su desencuentro del pasado jueves, los dos presentadores han acercado posturas. «Si te molestan este tipo de bromas no voy a hacer ninguna broma sobre esto», decía el de Badalona.

El pasado jueves, María Patiño y Jorge Javier Vázquez protagonizaron un sonado desencuentro a raíz de que Chelo García Cortés aceptara presentar por un día ‘Socialité’. Este sábado, la presentadora hacía hincapié en su programa que se sentía ninguneada y admitía que estaba dispuesta a irse de Mediaset. Horas más tarde, el de Badalona y la colaboradora de ‘Sálvame’ han puesto fin a sus diferencias.

Cabizbaja, María Patiño reconocía que estaba triste tras su enfrentamiento con Jorge Javier Vázquez y aseguraba que había cometido un fallo en no haberle llamado para zanjar todos sus desencuentros. Con los ojos vidriosos, la periodista afirmaba que había llorado minutos antes porque sentía que su palabra no tenía ningún valor. «Me propusieron hacer una entrevista par hoy y dije que no porque no quería hacerlo públicamente. Me iba a ir a mi casa y he pensado que tampoco era la solución. No me siento entendida por todos vosotros», explicaba.

Patiño echaba la vista atrás y aseguraba que habían vivido muchas cosas juntos, algo que viene implícito en sus 25 años de amistad, y que estaba convencida de que el presentador sí la quería: «Eres buen tipo y a lo mejor como me quieres, me exiges más que a los demás«. Ante esto, Jorge Javier Vázquez tomaba su turno de palabra y admitía que debido a la inmediatez de la televisión, no había tiempo para poder reflexionar. «Tienes que tener un temple para no caen en lo emocional», decía.

El de Badalona recordaba lo sucedido en ‘Sálvame’ el pasado jueves y reconocía que no entendió la postura de su amiga hasta el punto de llegar a creer que estaba haciendo un papel. «Hay un momento en el que me voy al atril porque pienso que María estaba haciendo teatrillo, algo que no me gusta en la tele. Digo: ‘Esto no me mola porque está exagerando para enmascarar el cabrero pero se nota que no es en serio’. Eso es lo que percibo yo», insiste.

Jorge le pide perdón

En su charla, Jorge Javier Vázquez le ha pedido disculpas a María Patiño por si algunos de sus comentarios pudo ofenderla. Sin embargo, insiste en que no pretendía ni burlarse ni desprestigiarla. «Si te molestan este tipo de bromas no voy a hacer ninguna broma sobre esto, las bromas se hacen para divertirse«, reconocía. Tras aceptar sus disculpas, María Patiño insiste en que era consciente de que Jorge no quería hacerle daño, pero hace hincapié en que el presentador es consciente de su sensibilidad ante determinados temas. Sin embargo, la presentadora se abrió en canal y no dudó en compartir con la audiencia lo que sentía cuando hablaba con Jorge Javier Vázquez.

«Al hablar contigo a nivel personal, sueles quitarle importancia a absolutamente todo. Entonces, te quedas como una niña. Tú tiendes a relativizarlo todo, a mí me cuesta mucho hablar a niel personal con las personas y a veces opto por una línea de quedármelo para mi y no compartirlo con nadie. Muchas veces las cosas me las llevo a lo dramático. A mí esto me lo hace otro presentador de la cadena y me lo tomo de otra forma. En varias ocasiones me he distanciado de ti», explicaba.