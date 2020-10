La colaboradora ha cargado contra la malagueña y sus hijas, Terelu y Carmen Borrego, después de la polémica entrevista de la malagueña en ‘Sábado Deluxe’.

Este miércoles, María Patiño ha cargado duramente contra el clan Campos. La periodista ha criticado severamente a María Teresa Campos y a sus hijas, Terelu y Carmen Borrego, después de que Jorge Javier Vázquez revelara en ‘Sálvame’ que se sintió «maltratado»y «víctima de una trampa» por parte de la malagueña en la entrevista que le hizo el pasado fin de semana en ‘Sábado Deluxe’.

«Tenéis que tener la dignidad de iros»

«Yo no saco a Terelu de esto», decía Patiño al hablar de lo sucedido. «¡Estoy harta de las tres! Si esta cadena es una mierda, si les hacen la vida imposible, si aquí hay gente malísima… Si creéis que sois unas víctimas de la sociedad y que queremos arrastraros por ahí lo que tenéis que tener la dignidad de iros». A continuación, la colaboradora lanzaba un mensaje directo a Terelu: «Tu madre, que fue tu madre la que no estuvo a la altura con Jorge Javier Vázquez, es una señora que está acostumbrada de sus hijas y de su nieta que el mundo está en contra vuestra. Esa es la realidad de lo que yo veo en televisión. No estoy con ellas en el salón de su casa».

Aquí con Terelu, con la Borrego y con la Campos la gente se ha portado a nivel personal excepcionalmente con ellas. Hablo de mi amigo Jorge, de mi amiga Mila, de Alonso Caparrós en su día, de los directores. Porque Terelu Campos venía a trabajar. Y conozco a gente que se ha matado también por ellas. No hablo de todos en general. No meto ni a Antonio David. Y si quieres no me metas a mí. Yo no tengo nada en contra de Terelu y me alegro de lo que está haciendo por ti, Mila».

Patiño defiende a Jorge Javier: «Veía a un amigo que estaba jorobado»

La sevillana aclaraba que quien estaba haciendo algo por ella era su oncóloga. «Pero es amiga tuya y te está apoyando, cosa que me alegra porque es fascinante y positivo para las dos», puntualizaba Patiño. «Estoy hablando de la televisión. Si yo en mi casa constantemente María, te van a jorobar, yo estoy segura que vengo aquí con las uñas sacadas«, añadía.

La colaboradora ha confesado que su indignación con las Campos es consecuencia de lo afectado que vio a Jorge Javier al contar cómo se había sentido tras su encuentro con María Teresa delante de las cámaras. «Yo veía a un amigo que estaba jorobado», zanjaba.

Mila Ximénez, amiga íntima de María Teresa y de Terelu, también ha dado su opinión sobre la polémica entrevista de Jorge Javier a la andaluza en el ‘Deluxe’. Para la sevillana, con su actitud “Teresa se estaba cavando una fosa” y no solo ha caído ella: también “ha arrastrado a sus hijas, fundamentalmente a Terelu”. La colaboradora ha revelado que lo que le cuenta Teresa a sus hijas tras lo sucedido en el ‘Deluxe’ es que tanto Jorge Javier como el programa le tendieron “una trampa”, algo que ella considera “una cobardía”.