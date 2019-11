El pasado 27 de octubre, Mariló Montero estrenaba programa en Canal Sur después de mantenerse tres años alejada de la televisión. Una nueva oportunidad para la presentadora y una nueva aventura que no ha empezado con buen pie. Mariló se encontraba presentando ‘La mañana de La 1’ cuando decidió tomarse un descanso y se despidió de la cadena pública con un emocionante discurso.

Tras tres años alejada de la televisión, Mariló regresó a la tele

Ahora, la popular periodista ha vuelto a la pequeña pantalla pero no lo ha hecho como a ella le gustaría. Mariló Montero, que se encarga de presentar el programa de debate ‘5.C El Debate’, no ha cosechado un gran resultado de las audiencias del programa.

Además, su regresó a los platós no ha estado exento de polémica. Antes de su debut, aseguró que «Pablo Iglesias no está capacitado para liderar ningún partido político», o que el gobierno que necesitaba Andalucía era entre un acuerdo de gobernabilidad entre Vox, Ciudadanos y Partido Popular. A pesar de toda esta polémica, el programa no ha registrado buenos datos de audiencia.

Su vuelta no ha estado exenta de polémica

En su segundo programa, el 31 de octubre, su programa consiguió un escaso 2% de cuota de pantalla y 50.000 espectadores. Esto supuso 5,2 puntos menos que la media de la cadena autonómica andaluza ese día que alcanzaba los 7,2 puntos.

Por otro lado, este jueves 14 de noviembre y con la resaca de las Elecciones Generales, el programa regresó con un 2,5% de cuota de pantalla y 68.000 espectadores. A pesar de conseguir mejores datos que el anterior programa, todavía no son los deseados por la cadena. Solo queda esperar para conocer si en futuras retransmisiones consigue mejorar estos datos.