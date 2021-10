Después de que Isaac fuera infiel a Lucía con Bela, la presión pudo con el concursante quien pidió una hoguera de confrontación. Una hoguera de la que hemos podido ser testigos este miércoles y que ha dejado grandes momentazos. Desde que la gaditana viera las imágenes de su pareja besando a Bela, mostró su enfado desde el primer momento y se acercó a su ex, Manuel, a quien le preguntó si debía acudir o no a la hoguera de confrontación. Finalmente, ambos se presentaron y han roto su relación en directo. “Eres un falso, has engañado a todo el mundo”, le espetó Lucía a su novio nada más llegar a la hoguera frente a una Sandra Barneda perpleja.

Lucía rompe en directo con Isaac y le increpa su actitud en la isla

Para Lucía, una conversación que mantuvo con Marina le sirvió de mucho ya que se vio reflejada en muchas aspectos de la vida en pareja con Isaac. Ambas compararon sus relaciones y vieron que tenían más en común de lo esperado. Algo que la concursante le ha querido confesar al que todavía era su novio. Mientras tanto, él ha querido explicarle el motivo por el que se besó con Bela y había dinamitado la relación. Isaac asegura que ya no era él mismo y no era feliz así. «No quieres a nadie más que a ti mismo. Estás retratado. Ahora todo el mundo va a ver que desde el año pasado estás mintiendo, no eres el buenecito”, ha sido la respuesta de Lucía.

Por otro lado, Isaac pensaba que el que había estado engañado había sido él. Confiesa que había intentado autoconvencerse de que quería estar con Lucía porque la quería mucho, aunque quizá no como pareja. «Necesito un tiempo para mí, llevo frito un año. Saliendo de una relación y metiéndome en otra no he podido tener tiempo de estar solo”, ha dicho. Lucía, sentada al lado de él, ha aprovechado para increparle su actitud: «Claro que no porque mientras tenías novia estabas con 500, cómo vas a estar solo. Eres infiel de naturaleza, de nacimiento”.

Además, Lucía ha revelado una de las cosas de las que más se ha arrepentido durante su estancia en ‘La última tentación’. Y es que mientras su ex, Manuel, y Bela le avisaban de que Isaac le había sido desleal, ella lo defendía con uñas y dientes: «Me he echado encima a todo el mundo y ahora me tengo que tragar mi orgullo”, ha dicho visiblemente afectada por cómo se estaba desarrollando la hoguera de confrontación.

Isaac le da las explicaciones a Lucía y confiesa que no se arrepiente de haber besado a Bela

Por otra parte, Isaac le ha pedido a Lucía que le entendiera y le explicó por qué se había dejado llevar: “Quería decirte que te quiero mucho. Mi objetivo era no hacerte daño y salir contigo. Yo apenas me relacionaba con el grupo y la gente me decía que no estaba siendo yo. No quería que vieras cosas que te fueran a molestar. En Villa Luna tuve tiempo para pensar y no me reconocía. Entró Bela, me sentí atraído por ella y eso fue la guinda del pastel: pensé que sí me sentía atraído por ella es que realmente no estaba enamorado de ti”. Por si fuera poco, aseguró que no se arrepentía de haberse liado con Bela.

Estas palabras no hicieron más que enfurecer a Lucía, que le espetó que una persona enamorada como supuestamente lo estaba él le hace eso a su pareja en el mismo lugar donde su ex se lo hizo: «Viendo las imágenes lloró más Marina que yo. Es que me da igual. De lo que más me alegro es de que no he perdido mi tiempo con alguien que no merece la pena”, le ha espetado.

Lucía defiende a Manuel e Isaac confiesa que quiso más a Marina

Dos de los momentos más tensos de la hoguera de confrontación llegaron al ser nombradas terceras personas: Manuel y Marina. Isaac ha desvelado que no le hizo ni pizca de gracia de que se acercara a su ex en esos momentos tan complicados: «Manuel es un sinvergüenza y yo soy una persona que hago las cosas como me nacen del corazón, a él le veo oscuro. No vale nada como persona”. Ante tal acusación, Lucía le espetó que para hablar de Manuel primero se lavara la boca y que él valía menos que él.

Por otra parte, Sandra Barneda le preguntó a Isaac a quien había querido más: a Lucía o a Marina. Aunque en un principio no quiso responder para no hacer daño a la persona que tenía al lado, finalmente terminó confesado que de Marina había estado enamorado. Unas palabras que terminaron por sentenciar su relación con Lucía.