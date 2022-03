laSexta emitió el pasado sábado una nueva entrega de ‘laSexta Noche’ en el que una de las invitadas fue Loles León. La actriz promocionaba una obra de teatro que está protagonizando el madrileño Teatro la Latina, y el presentador no quiso perder la oportunidad de preguntarle por una de las series en las que se hizo muy icónica: ‘Aquí no hay quien viva’. El presentador le preguntó por su salida de la ficción de Antena 3, cuestionando si «¿es verdad que es porque le pediste a José Luis Moreno, el productor, cobrar más? Que merecías un caché mayor».

A esto, la invitada quiso aclarar que «no, cobrar más no. En un principio no iba a ser lo que fue después, ¿no? Eran solo seis capítulos. Era verano y mi representante me dijo ‘¿tienes algo que hacer? No. Pues los haces y luego te vas de vacaciones’. Tampoco había un dinero estupendo, pero ninguno de los que estábamos allí cobrábamos nuestro caché. Yo entré con las condiciones esas con Moreno, de que si se alargaba y había más capítulos, yo cobraría mi caché. El me decía que ‘sí, sí, sí'».

La intérprete continuaba diciendo que «entonces, cómo pasó lo que pasó, que eso se emitió y fue el escandalazo más grande del mundo de audiencia, porque era ‘LA serie’, pues empezamos a hacer capítulos y capítulos sin parar, y yo le decía a Moreno ‘¡qué me des mi caché! El que yo tengo’. Él me decía que para el próximo contrato, pero ese contrato nunca llegó. Un día ya me cansé, porque es verdad que estaba ya muy cansada, y entonces le dije ‘pues yo ya me voy, porque tengo ganas de descansar’. Es que fueron treinta capítulos sin parar y sin tener vida privada ni nada».

Su actual relación con José Luis Moreno

A esto, José Yélamo ha querido traer la actualidad del productor al programa, afirmando que «vamos, que de alguna manera se aprovechó también de ti. No sé si te extraña la situación judicial en la que se encuentra José Luis Moreno». Ante esto, la actriz ha querido comentar que «no lo sé, cariño, porque yo siempre tengo los tratos profesionales, y una vez salí de allí, yo ya no tengo ningún tipo de relación con nadie. Solamente estoy trabajando con los sobrinos, y en ese sentido yo tengo mucho respeto por la gente que hace sus cosas. No me meto, porque no pertenezco a la jurisprudencia. No me quiero mojar, que yo la ropa la lavo en mi casa». Por las palabras de Loles León, Yélamo ha bromeado diciendo sobre su salida de ‘Aquí no hay quien viva’ que «bueno, estabas tendiendo y te caiste». Finalmente la intérprete ha dicho que «sí, me caí y me sentí liberada. Yo ahora estoy trabajando en ‘La que se avecina’ y estoy muy contenta».

