«Me parece horrible que haya hablado de las drogas. ¿Qué necesidad? Hay niños de por medio», afirmaba en ‘Sábado Deluxe’.

El reciente testimonio de Miguel Bosé en televisión hablando de su pasado estrechamente ligado a las drogas no ha dejado indiferente a Lola Medina, la madre de Nacho Palau. «Me parece horrible que haya hablado de las drogas», señalaba visiblemente molesta en el plató de ‘Sábado Deluxe’.

«¿Qué necesidad? Hay niños de por medio». Recordaba que en el pueblo valenciano en el que reside, Chelva, la gente «sabe quiénes son los niños, los conocen». Por ello, añadía: «¿Quién te dice que el día de mañana no le digan algo de su padre? Eso se lo tenía que haber callado», ha subrayado con rotundidad.

Una etapa de la vida del artista que Lola Medina ha afirmado desconocer por completo: «Yo no sabía que había tenido problemas con las drogas. Yo iba a su casa, estaba 15 días, no dormía en la misma casa y el contacto que tenía con él era mínimo», ha confesado. Sin embargo, duda en parte de su testimonio: «No me creo que consumiese tanto. Estaría hecho polvo, ¿no?», se preguntaba.

«Yo nunca le he visto pasado, tampoco he vivido con él temporadas largas. Él ha dicho que hacía siete años que lo había dejado. Los niños ya habían nacido y la relación entre Miguel y Nacho ya estaba mal entonces», ha contado. Un episodio del que no ha querido indagar demasiado con su hijo: «Nacho es muy discreto. Cierto tipo de cosas no se las pregunto». Cabe recordar que durante su primera entrevista con Jordi Évole, el cantante se explayó sobre el tema: «He tenido años salvajes, sexo a lo bestia, drogas… Y un buen día me desperté y dije: se acabó. Lo he dejado todo, hace siete años. Solo. Y estuve muy enganchado, de a diario».

«Conocí a otro Miguel Bosé»

A pesar de que fue su yerno durante dos décadas, Lola Medina no reconoce actualmente al cantante: «Yo este señor no lo conozco. Es otro. Miguel me asusta un poco, sinceramente«. Ha definido al artista como una persona «déspota» y «estricta», pero no desea ir en su contra aunque haya hecho «cosas muy mal». «Ya no me creo nada de este señor. Me da lástima, de verdad. Le ves cómo ser ríe, cómo mira. Yo no le conozco, yo no he tratado con él. Yo conocí a otro Miguel Bosé que era generoso, era simpático, era alegre…».

Ha negado que Nacho Palau fuera en parte responsable de los problemas que actualmente tiene el cantante con la voz. «No es cierto que mi hijo le robara la voz. Sé que Miguel tenía problemas de voz desde hacía tiempo. A mí alguna vez Nacho me ha dicho que había ido a consulta». Respecto a su situación se mostraba tajante: «Él está fastidiado, pero los demás, ¿no estamos fastidiados? Hay cosas que no las puedo comprender».