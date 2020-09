La pareja formada por Tom y Melissa se han enfrentado a su primera situación de riesgo cuando una soltera ha revelado: «Nos besamos en una discoteca».

‘La isla de las tentaciones’ ha regresado a la parrilla televisiva con aires renovados. Sandra Barneda se ha puesto al frente del concurso que fue la revolución de Mediaset en 2019. Gracias, en buena medida, a la infidelidad de Fani Carbajo con Rubén y a los gritos desesperados de su novio Cristofer, que inmortalizó para siempre aquel mítico: «¡Estefaníaaaaaaaaa!».

Aquel desgarrador grito no volverá a repetirse jamás, pero la nueva edición promete regalarnos instantes cargados de fuertes emociones. Las nuevas parejas de esta entrega son Ángel e Inma, Christian y Melodie, Pablo y Maika, Lester y Marta, y Tom y Melyssa. Estos dos últimos se han enfrentado a su primera situación adversa como pareja. Nada más arrancar las presentaciones de los solteros, una de ellas ha hecho unas revelaciones que nada han gustado a la diseñadora barcelonesa de 28 años.

La soltera Liseth asegura haber tenido un rollo con Tom

Tom, empresario de 27 años de Marrakech, conoció a Melyssa en el ‘dating show’ de Cuatro, ‘Mujeres y hombres y viceversa’. Salen juntos desde hace ocho meses que salen juntos y viven en la ciudad de origen de él. Los dos aseguran que están enamorados, aunque Melyssa ha admitido que se siente un poco desconfiada. Lo que no esperaba es que cuando una de las últimas solteras iba a salir a presentarse, su novio le advertía: “A esa chica la conozco”. La chica en cuestión se llama Liseth, y es una belleza de Lanzarote. «Una mezcla perfecta entre Colombia y Canarias», según su propia descripción.

Saber que su novio conocía a Liseth ha desatado los nervios de Melyssa, quien enseguida quiso saber de qué la conocía. «Estaba en un bar con un amigo mío», explicaba el joven. Liseth, por su parte, añadía: «Nos invitó a tomar algo». La catalana recriminaba a su pareja: «No te acercas a una persona que no conoces su no intentas algo». Su chico la tranquilizaba: «Tomamos algo y luego me he ido a mi casa y ella se ha ido a su casa con su madre». Melyssa insistía: «¿Pero pasó algo?». Liseth contestaba, tajante: «En ese momento no».

«¿Y después?», decía una atónita Melyssa. «Tom, la segunda vez que nos vimos nos besamos. Era la época que tú estabas conociendo a Melyssa en el trono de ‘MyHyV», espetaba la soltera. Sus declaraciones hacían estallar en llanto a la diseñadora.¡: “Me hubiese gustado que se hubiese defendido de otra manera. Yo en su lugar me hubiese puesto hasta de rodillas para decir que era mentira”, comentaba rota en llanto. “ ¿Y ahora yo a quién me creo? No sé si creer las palabras de ella o lo que dice él”, admitía. «Yo no soy mentirosa», aclaraba Liseth.

Los celos de Melyssa, a prueba

Después de este episodio, Tom se sintió desbordado. «Es que no quiero ni verla», decía en relación a la caribeño-canaria. «Es un problema que tiene Melissa. Se cree a la gente pero no a mí», diría después al valorar la actitud de su novia.

Pasado el disgusto inicial, Melyssa volvería a echar en cara a Tom no haberle dado la respuesta adecuada. «¿En algún momento me miraste a los ojos y me dijiste: te quiero a ti no te preocupes que eso no así. No te supiste justificar. Aprende, porque no es la primera vez que estás mal y no te expresas», le recriminaba. A toro pasado, ha manifestado su voluntad de tomarse las cosas con más calma: «Voy a intentar estar un poco más tranquila y llevarlo con un poco más de paciencia. Creo que no va a convertirse en nada más porque confío en él», reconocía.

Tom, por su parte, cree que es su chica quien debe analizar las cosas de otra manera: «No puedo cambiar mi forma de ser por un problema de celos».

La segunda edición del reality show de Mediaset vuelve a tener lugar en República Dominicana. Allí, la temporada pasada pusieron a prueba su relación la vallecana y su novio, así como Álex y Fiama, Gonzalo y Susana, Ismael y Andrea y José y Adelina. Curiosamente, la única pareja que sigue unida es la que pareció quebrarse en las costas del Caribe.

Otra de las curiosidades de esta edición es que Andrea, que en la primera entrega asistió al programa en pareja, forma parte del ‘reality’ como una de las diez solteras que tratarán de seducir y tentar a los cinco chicos que han acudido al programa con sus respectivas novias. Éstas son: Sandra, Yun, Elisa, Lía, Fátima, Liseth, Luzma, Patricia, Dorothy y Andrea. Los diez solteros que estarán en la villa de las chicas serán Guillermo, Jorge Javier, Dani, Kevin, Edu, Cristian, David, Matías, Beltrán y un soltero misterioso.