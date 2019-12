Natalia Escudero, reportera de ‘La Mañana’ de La 1, se ha convertido en todo un fenómeno viral, tras saber en directo que ha sido agraciada con un buen “pellizco” en la tradicional Lotería de la Navidad, celebrado este domingo 22 de diciembre. El momento no podría haber sido más divertido, porque la periodista no solo informaba de lo bien repartido que estaba el premio, sino que también daba a conocer que la lluvia de millones también había calado en su cuenta corriente y, de paso, informaba a sus jefes que “mañana no voy a trabajar”. Vea el divertido vídeo del momento.



