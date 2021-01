«Mi madre no habla de ellos y cuando ha hablado no lo ha hecho bien. Ha dicho palabras muy feas, sobre todo, hacia Francisco», ha afirmado sobre sus hermanos.

Tras la guerra de Kiko Rivera contra Isabel Pantoja, el DJ se ha unido más que nunca a sus hermanos, Francisco y Cayetano. «Me está ayudando muchísimo este acercamiento», ha confesado durante su última entrevista. Además, ha desvelado la profunda animadversión que la artista siempre ha tenido hacia el primogénito de su difunto marido, Paquirri.

«Mi madre no habla de ellos y cuando ha hablado no lo ha hecho bien. Ha dicho palabras muy feas, sobre todo, hacia Francisco», ha asegurado el DJ durante su paso por ‘Domingo Deluxe’. Según sus palabras, Isabel Pantoja ha cargado en más de una ocasión contra Francisco más que contra Cayetano. Incluso ha escuchado diversos insultos que no ha querido hacer públicos. «Decía que mi hermano era muy chulo, muy prepotente…». Ha contado que se refería a él con las siguientes palabras: «Desde chico siempre fue así, él decía que Cantora era suya con 11 años».

Asimismo, ha querido indicar que estos últimos meses tanto Francisco como Cayetano han sido fundamentales en su vida. «No hablamos todos los días, pero sí que hablamos muchísimo». Reconocía que ellos intentan no tratar el tema de su conflicto familiar, pero sí le dan consejos. «Me escuchan, realmente es algo que necesito y no he tenido nunca. Uno de los mejores consejos que me dieron fue que, por favor, piense todo lo que diga y que no me arrepienta porque al final es mi madre».

Kiko quiere conocer a Teresa Rivera

Kiko desea continuar conociendo a su familia paterna. «No conozco a mi tía Teresa, quiero ir a conocerla, pero necesito mi tiempo», ha manifestado. También ha recordado con gran cariño el día que acudió a ver a su tío ‘Riverita’ quien falleció hace tan solo dos días tras una larga lucha contra el cáncer. «Sabía que en cualquier momento se podía ir».

Ha vuelto a ser demoledor contra su progenitora y le ha dado un ultimátum para que contacte con él en 24 horas, de lo contrario se verá obligado a tomar medidas legales. Ha trazado el perfil de la artista como una persona «prepotente y déspota» que mira a los otros «por encima del hombro».

Ha recordado que los últimos años, la tonadillera se ha refugiado en Cantora donde ha revelado que ve constantemente conciertos suyos en Youtube. «Tiene un problema en la cabeza». Añadía lo siguiente: «Mi madre no acepta que su momento ya ha pasado». También ha recocido que no piensa bien de ella y que a la persona a la que más ha decepcionado es a su difunto marido por el trato que ha tenido con sus tres hijos. «Soy yo el que no quiere el apellido Pantoja ni con agua caliente«, afirmaba con rotundidad. «Hay muchas cosas que me callo porque siento vergüenza».