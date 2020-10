«El único culpable de todo soy yo, solamente yo. Tengo que dar la cara», ha asegurado en ‘Sábado Deluxe’.

«He cometido muchos errores en mi vida. Este es uno más», ha reconocido Kiko Rivera al principio de su entrevista en ‘Sábado Deluxe’. El hijo de Isabel Pantoja ha vuelto a estar en el foco de la noticia por tres supuestas infidelidades que han salido a la luz esta última semana. «Vengo para intentar zanjar el tema. Sobre todo para darle a mi mujer su lugar. Se merece que lo haga públicamente. Con ella está todo bien», afirmaba rotundo sobre Irene Rosales.

«El único culpable de todo soy yo, solamente yo. Tengo que dar la cara». Ha explicado que está enamorado de Irene, pero que han pasado por baches emocionales durante su matrimonio. «Me pilló en un momento con mi mujer que no estábamos bien, y sí que tonteé con el móvil». Sabe que Irene le ha perdonado, pero él dice no perdonarse a sí mismo: «Me siento culpable por haberme comportado de esa manera tan horrible».

Un bache en su matrimonio

Se ha sentado en el plató para abrirse en canal: «Lo de Techi es mentira, pongo las manos en el fuego. Lo de esta chica de mi discoteca es verdad, pero es algo pasado». Ha indicado que a finales del año pasado comenzaron conversaciones vía whatsapp, pero no traspasó ninguna línea. «Ocurre en un momento de nuestra relación en la que perdemos ese pasar el tiempo con la pareja. Ella estaba con su madre y tuvimos un bache en el que discutíamos muchísimo«.

El afrontar una mala racha en su matrimonio no supone ninguna excusa para sus coqueteos, pero finalmente Irene le perdonó. «No me perdona al momento. A mí me ha costado muchas horas de pedir disculpas. Nunca me cansaré de decir que mi mujer es lo mejor que me ha pasado. Muchas veces no me he sabido comportar. Hoy en día vivo con mi mujer una relación estupenda».

«Le he dicho mil veces que era la última», ha recordado que ha sido infiel con anterioridad en diversas ocasiones bajo los efectos de las drogas. «Estuvimos a punto de dejarlo». Ha hecho referencia al bache vivido cuando Irene estaba al lado de su madre en los últimos días de su vida: «Yo me equivoqué, no estuve a la altura de las circunstancias».

«Mi familia lo sabía. Mi madre se pone a favor de Irene». Por su parte, Isabel Pantoja le reprendió duramente en su momento llamándole, incluso, «mal marido y mala persona: Me sigo sentando mal», explicaba sentido.