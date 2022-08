La audiencia de ‘Sálvame’ ha vuelto a dejar claro, por tercera vez consecutiva, que Rafa Mora hace daño al programa con su presencia. El espacio estrella de Telecinco ha vuelto a colocar a su colaborador al borde del precipicio y ante la falta de grandes temas que tratar en plató han optado por formar su propia polémica y valorar durante dos días si Rafa Mora se merece o no seguir en el puesto de trabajo que lleva ocupando durante más de seis años. Pero mientras se deciden a dar el paso de echarle, siguiendo la petición popular, o si hacer oídos sordos como ya pasó las otras dos ocasiones en las que se vieron en idéntica situación, Kiko Matamoros ha puesto en un aprieto a la cúpula de ‘Sálvame’ y es que amenaza con marcharse con un ultimátum incluido. Se masca la tragedia en el plató.

Desde hace unas semanas el programa ha recibido quejas sobre Rafa Mora, muchas de ellas destacando su actitud y cómo ésta cambia cuando coincide con su amigo Kiko Matamoros en plató. Señalan que su relación no le beneficia, pues no es el mismo y sigue siempre la línea argumental de su compañero y se convierte en su sombra, lo que cabrea al resto del elenco del programa. Pero esta comparación y este atosigamiento a Rafa Mora ha cabreado muchísimo a Kiko Matamoros, que este miércoles se ha cansado y ha puesto a la cúpula de ‘Sálvame’ contra la espada y la pared, pues no quiere ser perjudicial para su amigo.

“Cuando existía el ‘eje del mal’ era la época de mejores audiencias. Ahora todo desgraciadamente ha cambiado”, reconocía Kiko Matamoros respondiendo a las acusaciones de sus compañeros de querer rescatar este selecto grupo que ahora formarían él junto a Rafa Mora. Esto hace que Carmen Alcayde se replantee si “¿queremos más audiencia o que la gente nos quiera más? Rafa Mora ha creado enfrentamientos que sí generan audiencia, pero que ha generado un rechazo hacia el programa”. De ahí que se proponga que Kiko Matamoros y Rafa Mora dejen de coincidir en plató y que cada uno acuda un día distinto al trabajo.

Algo a lo que se ha negado tajantemente Kiko Matamoros, que ha llegado incluso a amenazar que si esto sucede optará por marcharse de ‘Sálvame’: “No coincidir es restarle oportunidades de venir él, así que si yo voy a ser una carga para que un compañero venga menos días, yo abandonaría el programa”. La cúpula ahora deberá decidir si quiere seguir adelante con sus problemas con Rafa Mora pero asegurándose que el veterano colaborador no les deje en la estacada o si escuchar a la audiencia y deshacer este nuevo intento de ‘eje del mal’, aunque para ello tengan que renunciar a uno de sus grandes estrellas, Kiko Matamoros.