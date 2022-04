‘Supervivientes 2022 ya ha arrancado! Tras varios meses de espera y con muchas ganas de ver el formato más extremo de Telecinco, por fin ha llegado el día con la mítica gala presentada por Jorge Javier Vázquez. Una de las pruebas más esperadas de cada una de las ediciones son los saltos en helicóptero y ¡Kiko Matamoros quería hacer historia! El colaborador de televisión quería hacer el salto más alto de la historia del programa. Algo que ya era vox pópuli, ya que lo ha dicho en más de una ocasión. Él quiere ser el mejor y comenzar la aventura con el salto más titánico de la historia del reality. Eso sí, la peligrosidad que entraña hace que la cúpula de la cadena se lo desaconseje. A pesar de que en un primer momento el helicóptero ha subido hasta quedarse fuera de plano… finalmente han tenido que bajarlo.

Kiko Matamoros quería hacer el salto más alto de la historia de ‘Supervivientes’

Kiko Matamoros ha sido el primero en hacer una de las tradiciones más esperadas del programa: el salto en helicóptero. Aunque él había pedido hacer un salto estratosférico, finalmente no ha podido ser. Y es que Jorge Javier Vázquez le ha comunicado en directo que por su edad y por su estado físico, los médicos y expertos del programa le habrían recomendado que salte cerca del agua. «Da igual. Haré lo que me digáis que para eso estoy aquí», ha dicho al ser conocedor de la noticia que le impide cumplir su sueño.

Sin embargo, tampoco le ha sentado nada bien que Jorge Javier se refiriese también a su edad como un inconveniente. Algo que el presentador ha querido aclarar que eso se lo ha dicho para «chincharle». Kiko ha mostrado su enfado: «Sois una panda de cabrones. Me habéis vacilado, pero bueno, que no pasa nada. Lo agradezco mucho pero creo que era innecesario decir que es por motivos de edad y demás«, ha dicho.

A pesar de los deseos de Matamoros, desde ‘Supervivientes’ no pueden jugársela a que sufra un accidente y que su fichaje estrella tenga que abandonar la experiencia antes incluso de que comienza oficialmente. Por este motivo y tras consultar con los médicos expertos han decidido que finalmente no cumpla su sueño. Algo que no le ha sentado nada bien al concursante pero que tenía muchas ganas de emprender esta aventura, por lo que ha seguido a su aire.

Las bonitas palabras del colaborador a su novia, que estaba en plató

Tras este momento, Kiko Matamoros se ha referido a su novia, Marta López: «Espero que esté Marta en el plató, que te quiero muchísimo y que solo pienso en ti», ha dicho. A pesar de que en un principio Jorge ha querido gastarle una broma, finalmente ha tranquilizado al colaborador asegurando que su novia se encontraba allí. Era la primera vez de la modelo en un plató de televisión y se le notaba muy nerviosa, por lo que Kiko, conocedor de cómo es ella, ha querido tranquilizar a su pareja: «Lo vas a hacer muy bien», le ha dicho. Tras esto… ¡el momento ha llegado!

El colaborador de televisión ha dedicado su salto, el primero de esta temporada, a los suyos: «Se lo dedico a mis hijos, a mi gente, a la gente de ¡Oh, my club! pero sobre todo a mi novia y a mi nieto Mati y a mi nieto Benji. Pero sobre todo a Mati, que le había prometido que iba a hacer algo que al final nunca podré hacer«, ha dicho antes de ¡dar su salto! Casi perfecto. ¡Supervivientes ya ha arrancado para Kiko Matamoros!

Vídeo: Telecinco

Matamoros se ha estado preparando para su participación en el concurso

Kiko Matamoros confesó durante su último día como colaborador de ‘Viva la vida’ antes de emprender su viaje a Honduras, que había estado entrenando muy duro para prepararse para los retos que supone ‘Supervivientes’. A pesar de esto, Kiko está muy en forma. A lo largo de los últimos años se ha centrado mucho en cuidar su cuerpo y le hemos visto practicar mucho deporte, además de cuidar su alimentación. También tiene la suerte de contar con el apoyo de su novia, Marta, que al ser modelo también y mima su cuerpo. Precisamente es Marta López la encargada de defender en el plató a Kiko, quien ha asegurado que le costó mucho dar este paso porque siempre se ha mantenido alejada de las cámaras de televisión. Ahora, por amor, está dispuesta a todo.

