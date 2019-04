Cristina lo cuenta todo sobre la relación de Kiko Matamoros y su nueva novia

Este martes, Kike Calleja desvelaba en ‘Sálvame‘ que la relación entre Kiko Matamoros y Cristina Pujol había llegado a su fin. Este miércoles, el protagonista de la historia ha entrado en directo y ha confirmado su ruptura y que hasta “que no terminó su relación no entraron terceras personas”, ha dicho. Ambos protagonistas de la historia se han enfrentado en una dura entrevista, en la que Cristina ha contado la verdad (o al menos su verdad) sobre lo que ocurrió y los motivos de la ruptura.

Cristina Pujol ha entrado en directo para enfrentarse a Kiko

Hace un mes concretamente, ya discutieron y tuvieron una ruptura momentánea en la que Cristina desveló que una tercera persona sería la culpable. Ahora ha descubierto que esta persona es Marta, una joven con la que Kiko ha confirmado que el pasado martes comenzó una relación. En su momento, ya Cristina desveló que los “pilló” en actitud cariñosa en el reservado de una discoteca. El comienzo del fin.

Cristina ha contado el por qué de su ruptura

Cristina ha revivido ese momento en la discoteca: “Yo estoy con él cenando. Él se levanta, habla con ella y yo veo que no es una conversación normal, y él se va a fumar al reservado. Ella automáticamente se levanta y me deja sola y se va con él al reservado”, ha comenzado diciendo.

Una tercera persona, la culpable de esta ruptura

Según Cristina, Kiko Matamoros le “decía si viene a buscarme qué hago. Tampoco puedo echarle a patadas. Él dice que a veces va por la discoteca de manera insistente”. Pero el colaborador ha negado que él nunca ha dicho que la joven actuaba de manera insistente, algo que no ha sentado nada bien a su expareja.

Cristina y Kiko mantuvieron una relación de apenas cuatro meses

Cristina ha desvelado la gota que colmó el vaso: “El sábado pasado tengo un problema, pasa algo con otra chica bastante incómodo, nada parecido. Nos vamos y se soluciona y el lunes por la mañana cuando me va a llevar a la estación, veo el chofer y veo quien es, digo que no me subo porque tiene unos hábitos que no me gustan”.

Cristina, muy enfadada con Kiko Matamoros

Y ha añadido: “Yo me voy y él lleva unos días muy fríos. Después él me dice que se va a Italia con su hija, pero realmente está allí con su hija. No sé si se van juntos pero allí se reencuentran”, ha dicho Cristina.

Su discusión con Sofía Suescun

Además, en los últimos días Cristina discutió con Sofía Suescun, pero ella ha querido pedirle perdón en directo: “Sí discutí con Sofía hace unos días en una discoteca. Quiero que se sepa que le he pedido disculpas a través de un tercero. Fui maleducada con ella. Cuando estoy con él entró en un rol y siento la amenaza de cualquier chica. él me dijo que tenía relaciones con ella (….) Después me enteré que no pero me sentía amenazada por ella”, ha sentenciado.

La respuesta de Kiko Matamoros

“Quiero decirle que aprenda a manejar un poco más el discurso. Te aseguro que has comedio tres delitos esta tarde. No se trata de decir ni verdades ni mentiras, se trata de decir las cosas sin que sean delictivas”, le ha dicho muy enfadado y no ha querido contestar a nada más relacionado con este tema.