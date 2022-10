Este miércoles, Carmen Borrego ha vivido una tarde cargada de tensiones y llantos en ‘Sálvame‘. El hecho de que anunciara a bombo y platillo en una revista que su nuera (Paola Olmedo, la que puso a caldo a las Campos en unos polémicos audios) está embarazada no le ha sentado bien a la pareja. Tampoco ha gustado a sus compañeros, que le han lanzado severas críticas. Le ha caído tal chaparrón que hasta ha sufrido una crisis de ansiedad en directo, dispuesta a abandonar y marcharse a casa. Lo cierto es que el detonante de sus nervios han sido las durísimas palabras de Kiko Hernández. Este ha sido mordaz con ella y con su nuera, a la que considera «una penca» y que «es una chica muy chunga».

El colaborador ha empezado el programa metiendo el dedo en la llaga. Y analizando, punto por punto, la exclusiva que ha ofrecido en ‘Lecturas’, en la que comunica que dentro de poco será abuela. Le parece «una falta de respeto”, ya que la joven está embarazada de apenas un cree que debería haber esperado a que pasaran las primeras doce semanas para compartir este hecho. “Es la primera vez que veo anunciar un embarazo al mes. Debe tener mucha falta económica para hacer esto”, ha lamentado.

«El hijo y la nuera de Carmen estaban que fumaban en pipa con ella», revela Kiko Hernández

El madrileño está convencido de que las declaraciones de Borrego habrían provocado el enfado de los futuros padres: “Me consta que esta mañana tanto el hijo como la nuera de Carmen estaban que fumaban en pipa con ella”.

«Carmen ha preferido hacer una exclusiva antes que escuchar a su hijo, que te ha dicho: ‘Mamá, no lo hagas’. Tu hijo hoy se está comiendo 50.000 medios porque tú no has sabido decir que no a la pasta», continuaba. Estos comentarios han hecho romperse a la malagueña, que no podía controlar el llanto: «Lo estoy pasando fatal, no puedo ni respirar», decía, entre sollozos. «Mi hijo está nervioso, lo está pasando mal. No hemos cometido ningún delito, no hemos matado a nadie… Lo hecho, hecho está. He metido la pata».

«He metido la pata como madre», reconoce Carmen Borrego

La manera en la que Carmen Borrego ha gestionado el ‘caso Paola Olmedo’ la ha situado en una situación muy incómoda, tanto para su familia como para sus compañeros, en especial Kiko Hernández, quien le ha recriminado haber sido imprudente con un asunto que considera muy delicado e íntimo, como un embarazo. La andaluza se ha defendido: «Es mi hijo, pero no puedo con esto, porque me hace daño. He reconocido absolutamente todo, pero no puedo más. He metido la pata como madre. Nunca me he equivocado como madre, pero ahora sí».