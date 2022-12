La nueva edición de ‘Supervivientes’ comienza a calentar motores y llega con sorpresas. La primera es que Lara Álvarez dejará de estar al frente de los directos desde Honduras. Ya se ha confirmado su sustituta, Laura Madrueño, presentadora de ‘El Tiempo’ de Telecinco. Además, Kiko Hernández ha desvelado, por error, un posible concursante bomba.

El colaborador ha contado durante el polígrafo de Makoke que en la próxima edición Marta López Álamo, prometida de Kiko Matamoros, podría atreverse a su primera gran aventura televisiva. «He metido la pata, ¿ves como no me tienes que traer al Deluxe?», señalaba al percatarse de que estaba hablando más de la cuenta. Por su parte, Jorge Javier Vázquez ha optado por echar balones fuera. «Yo no sé nada de eso». Todo ha surgido a consecuencia de una pregunta de Conchita en la que cuestionaba a Makoke si su exmarido le había vetado para ir a ‘Supervivientes’. «Obvio, lo dijo él», ha respondido ella.

¿Marta López Álamo en ‘Supervivientes’?

Por el momento todo son conjeturas, pero Marta López podría coger el testigo de Kiko Matamoros. El controvertido colaborador fue el fichaje estrella de la edición celebrada en 2022 y su prometida apunta a serlo en la próxima. La pareja tiene planes de boda, pero ha parado los preparativos por el trabajo de la modelo. Y es que permanecerán en Dubái una temporada. «Me voy el mes que viene a vivir fuera una temporada. Sí, me voy de España, huyo, emigro…», afirmaba en redes. Su pareja la ha acompañado. «Estaremos fuera un mes porque voy a probar como modelo. Voy con varias agencias y voy ahí a probar ese mercado y Kiko se viene conmigo».

Kiko Matamoros no ha dudado en dejar temporalmente la televisión para estar junto a su chica. «Es maravilloso que me acompañe. Al final, el mundo de la moda lo malo que tiene es lo solitario que es», ha contado. La pareja planea su boda después de tres años y medio de relación. La pandemia paralizó sus planes que han retomado con fuerza. El pasado mes de octubre confirmaban oficialmente su compromiso. «Algunos de nuestros amigos y familia lo sabían ya y lo queríamos compartir con vosotros. No me puede hacer más feliz casarme contigo: sí quiero, mi amor», afirmaba ella.