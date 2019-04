Karina saca a la luz el lado oscuro de Juan Miguel, a quien tiene demandado

Aunque Juan Miguel hable con cierta asiduidad sobre Karina en ‘GH Dúo’, lo cierto es que su relación no es, para nada, idílica ni cordial. El peluquero y la cantante hace muchos años que no mantienen contacto y tan solo les une el amor que sienten por su hija. De hecho, la artista no ha dudado en dejar claro en conversación con ‘Cazamariposas’ que, no solo no se llevan bien, sino que “hay una denuncia” que les mantiene muy distantes.

¿Tongo en GH Dúo? Kiko Hernández desvela por error el ganador del reality

Karina se pronuncia sobre su ex

Karina ha aprovechado que su ex ha llegado a la final de ‘GH Dúo’ para romper su silencio. Hasta ahora había preferido mantenerse al margen, pero siendo preguntada por su relación con el peluquera, ella responde con sinceridad muy contundente: “La relación con Juan Miguel no existe, no es buena ni mala, no existe”.

La cara oculta de Juan Miguel

Karina sabe a la perfección el perfil que ha jugado Juan Miguel en ‘GH Dúo’. Sabe que ha sido uno de los más divertidos, pero también de los que menos ruido ha realizado. Eso sí, para ella, hay una parte de su carácter que no ha salido a relucir y que es la que peor recuerda ella.

¿Por qué ha denunciado a su ex?

Karina se ha mostrado cauta en este punto, porque sabe que no puede hablar más de la cuenta para proteger sus intereses judiciales. Aun así, confirma que mantiene un litigio abierto con su expareja: “No debo hablar más de la cuenta porque, efectivamente, hay una denuncia que está ahí. No quiero el mal rollo que no tengo con el resto de la familia”. Aunque no dice exactamente el motivo de la demanda, deja entrever que “lo que no quiero es que él diga que me peleo con mis hijas o diga que tengo unas movidas que no tengo”.

Cree que su ex siempre la perjudicará

Para Karina, Juan Miguel nunca será un punto de apoyo para ella. De hecho, considera que “si él puede poner una piedra en mi camino, la pondrá”, dejando entrever que su relación, además de ser inexistente, sería mala.

Su mala relación se alarga tres décadas atrás

“Con él es un mal rollo de casi 30 años, que ya cuesta llevarlo. Yo siempre he dicho que tiene un segundo fondo, sobre todo conmigo”, continúa confesándose Karina en conversación con ‘Cazamariposas’.

¿Perjudicará esto a Juan Miguel en ‘GH Dúo’?