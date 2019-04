Este domingo, los concursantes de ‘GH Dúo’ tenían una cita con motivo del último ‘Debate’ del programa. A pesar de que todos los que entraron en la casa de Guadalix de la Sierra habían sido invitados, hubo una sonada ausencia. La expareja de María Jesús Ruiz, Julio Ruz, decidió no asistir a este cierre del programa.

Leer más: María Jesús Ruiz “pierde” la mitad del maletín tras ganar ‘GH Dúo’

Jordi González ha explicado que a pesar de haber sido invitado, había declinado estar presente, y ha señalado que le “sabía mal” esta ausencia. Ha preguntado a la ex Miss España por qué pensaba que no había asistido: “No lo sé”, ha dicho esta. Por su parte, Raquel ha añadido que podría haber ido a decir las “cosas que había dicho de María Jesús con ella delante” y ha recordado que ha tratado temas delicados, incluso, de cárcel.

Los concursantes han especulados sobre el tema e Ylenia ha confesado que el empresario se sentía un poco “quemado” de que la madre de María Jesús le estuviera “dando caña” durante las galas. Antonio Tejado ha puesto sobre la mesa otra teoría, ha dicho que quizás estar “frente a frente” con su ex suponía una situación que le supera y que no puede afrontar emocionalmente. “El hombre no se siente bien para venir”, explicaba. Por último, Yurena ha recordado que es uno de los concursantes que más ha pisado los platós y que en el último ‘Debate’ debería haber estado presente.

Cabe recordar que Julio Ruz tuvo una expulsión disciplinaria de ‘GH Dúo’ que generó un gran revuelo y provocó su salida inmediata por una “conducta inaceptable”. Tras esta decisión por la que no pudo despedirse de sus compañeros, confesó sentirse muy culpable de su comportamiento: “He visto las imágenes y me avergüenzan”, dijo.