Tras un tiempo desaparecido de la pequeña pantalla, Jorge Sanz ha regresado de la mano de ‘Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition’ y ‘El Desafío’

Tras un tiempo desaparecido de la pequeña pantalla, Jorge Sanz ha regresado y por la puerta grande, aunque con la lupa sobre él. El que fuera actor está en el punto de mira y la actitud a su regreso a la televisión no gusta a muchos. Durante estos días lo vemos por partida doble. Está participando en ‘Ven a cenar conmigo: gourmet edition’, junto a Ana María Aldón, María Jesús Ruiz y José Antonio Avilés. Precisamente con este último tuvo un enfrentamiento durante el primer programa, que precisamente se celebraba en casa del colaborador de ‘Viva la vida’. Por otro lado, también está en ‘El Desafío’, de Antena 3, donde incluso fue TT (trending topic) por su enfrentamiento con Juan del Val.

Parece que el que también coqueteara con la política está siendo muy aclamado por las diferentes cadenas privadas, pero no está teniendo un mismo éxito entre el público. Algunos de sus comentarios están siendo muy criticados en las redes sociales. «¿Soy la única que piensa que Jorge Sanz es insufrible?? Quiere hacerse el gracioso y ni puta gracia tiene…», decía una internauta tras ver el programa de anfitriones de Telecinco. «Este sigue siendo tan fantasma como cuando era joven, se creía el rey del Mambo«, decía otro internauta. Pero, ¿por qué recibía tales críticas? Os ponemos en contexto.

Los comentarios de Jorge Sanz a María Jesús Ruiz que no gustan a los tuiteros

Al parecer, el «coqueteo» de Jorge Sanz hacia María Jesús Ruiz en ‘Ven a cenar conmigo: gourmet edition’ no está pareciendo gracioso ni cortés a los internautas. “¿Estás casada o tienes novio?”, le preguntó de manera directa a la que fuera Miss España. Una pregunta que el mismísimo José Antonio Avilés no vio adecuada para el momento. Jorge Sanz intentó excusarse, aunque su respuesta no hizo más que empeorar el asunto.

“Yo no puedo evitar estar con una chica tan guapa… Tú no, porque eres una señora, (le dijo a Ana María) pero con María Jesús, que es muy guapa, cómo no le voy a dar dos pases de pecho ¿cómo no voy a hacer yo eso?», dice. “Me gusta ligar por deporte, porque llevo haciéndolo treinta años“, añadió Jorge. Son muchos los que aseguran que esos comentarios se han quedado desfasados y en el pasado. Ese intento de «ligoteo» por parte de Jorge Sanz hacia María Jesús Ruiz no ha hecho más que dibujar una imagen del actor algo anticuada, según los tuiteros.

Su enfrentamiento con Juan del Val, en el punto de mira

En el primer programa, Jorge Sanz tuvo que memorizar todas las capitales de países posibles. Un desafío que se le antojó muy complicado al actor y así mismo lo desveló, ya que para él suponía la prueba más dura de todas a las que se habían enfrentado sus compañeros. El marido de Nuria Roca, jurado en ‘El Desafío’, programa de Antena 3, afeó la conducta de Jorge Sanz al puntuar su reto: «Me parece que debes seguir progresando. Que digas que la tuya es la prueba más difícil es de tener muy poca vergüenza», aseguró Juan del Val. «Yo vengo a por desafíos, lo mental me cuesta más, pero mi reto son los de habilidad», se defendió el actor. Parece que la actitud de Jorge Sanz no ha gustado a todos.