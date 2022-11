Después del famoso grito de «¡Estefaníaaaa!» de Cristofer a Fani en la primera edición de ‘La isla de las tentaciones’, en el reality no se habían vuelto a vivir momentos de tanta tensión. En la hoguera, Javi esperaba nervioso su turno. Cuando ha llegado su momento, Sandra Barneda le ha comentado que lo ha visto decaído en los últimos días: “Se me está haciendo muy cuesta arriba esto”, decía el joven. “La veo en los vídeos y solo tengo ganas de atravesar la pantalla para abrazarla y decirle que la quiero y que me quiero ir de aquí con ella. La echo mucho de menos”. Lo que no imaginaba es que las imágenes que iba a ver de su chica iban a provocar una crisis que le ha hecho saltarse las normas del concurso. El concursante ha visto las imágenes de Claudia pasándolo bien con los solteros: ha compartido bailes y juegos con los atractivos acompañantes de Villa Playa. El vídeo ha mostrado un coqueteo muy próximo, pero no era fácil descifrar de si se trataba de un juego con un hielo o un beso. Javi ha reaccionado de manera desesperada: «Quiero verla y que me lo explique».

«Después de esta imagen necesito ver a mi novia y que me lo explique, porque yo ahí no la reconozco», le ha lanzado a Barneda, muy inquieto. «En todos los bailes, vale. Pero lo del beso en la boca, no. Necesito preguntarle a mi novia qué le está pasando. No la he visto así en mi vida. Una cosa es jugar y otra es besarse en la boca con alguien. No la reconozco. ¿Cómo puede besarse en la boca con un chico al que no conoce? Un chico que acaba de llegar, que conoce de un día». Minutos después ha abandonado la hoguera. Estaba agobiado, y ha dicho que no deseaba continuar. No podía más: «Me quiero ir».

Mario, con el que Javi ha hecho una gran amistad, ha intervenido para explicar cómo ve a su amigo: «Sabía que si veía eso lo iba matar. Tiene mucho miedo de perder a Claudia y mucho miedo a lo que pueda ver. Está viviendo esta experiencia basado en el miedo. Me da pena porque yo le quiero mucho y no es sano tener tanta independencia emocional de una persona».

Mientras Mario hablaba, Javi ha echado a correr en dirección a Villa Playa. «Me quiero ir a mi casa», decía, completamente roto. Poco después se ha presentado en la casa donde viven las chicas, al grito de «¡Claudia!». No ha dudado en saltarse las normas para tener un cara a cara con su novia. Las escenas completas, que podrán verse en la próxima entrega de ‘La isla de las tentaciones’, enseñan cómo Claudia se echa a llorar dentro de una habitación al percatarse de que Javi se ha presentado allí para verla. Ante lo que estaba sucediendo, la organización ha pedido a las chicas por megafonía que se encerrasen en sus habitaciones ante la inesperada visita del joven.

«Sé que en el fondo a ella le ha molado», diría Javi tras este polémico episodio que sin duda dará que hablar. «Si se hubiera sabido comportar…». Como es de esperar, su decisión de romper las reglas del concurso no pasarán por alto. «Lo que hiciste es inadmisible y va a tener consecuencias», le ha advertido Sandra Barneda.