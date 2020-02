Solo quedan unas horas para que, por fin, se conozca el final de la historias de amor las parejas de ‘La isla de las tentaciones’. Sin embargo, hay una de ellas que se ha convertido en la verdadera protagonista del programa y esta no es otra que la formada por Christofer y Fani. Aunque el joven ya ha abandonado la isla, son muchos los que permanecen pendientes de cómo está él. Más aún desde que el pasado viernes rompiera su silencio en el debate junto a Sandra Barneda: «le había pedido matrimonio a Fani».

Tres días después de que sus declaraciones vieran la luz, ha sido su padre quien ha roto su silencio en ‘Sálvame’. «Realmente es así, es una gran persona. Él es tranquilo, tímido. Ahora está despertando. Tengo idea de que lo están llamando y que se haga conocido y salga adelante porque no es un chico feo tampoco (…) Las imágenes no me agradan, entonces prefiero no verlo. El chico es una gran persona», dice Walter en conversación con el programa presentado por Jorge Javier Vázquez.

Sus declaraciones llegan después de que los espectadores del programa hayan visto la infidelidad de Fani con Rubén, vídeos que llevaron a Christofer a abandonar la isla de manera repentina. «Cuando tú quieres a una persona…los sentimientos son de él y hay que respetarles. Él está enamorado. Todas esas cosas te las enseña la vida y les va a servir de experiencia a ella y a él», comenta. Y es que, aunque sean muchos los que estén en contra de esta relación que parece continuar tras el reality, ellos siguen ajenos a la polémica. «Ella es una persona muy agradable y no tengo ningún problema con ella, son cosas que pasan en la vida. Lo último que he conversado con ella es que es una persona muy centrada. Estando bien no hay problema», comenta.

Walter, por su parte, apoya la decisión de su hijo, dando igual la opinión pública así como los comentarios que la familia de Fani ha podido decir públicamente. «Él sabe lo que tiene que hacer. Si él quiere a Fani tiene que seguir con Fani«, ha dicho. ¿Volverá a pronunciarse Christofer después de todo lo sucedido?