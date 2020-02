El último programa de ‘La isla de las tentaciones’ no ha dejado indiferente a nadie. Fani y Christofer se reencontraron en la hoguera de la confrontación, instante tras el que decidieron tomar caminos por separado. Mientras él decidió poner punto y final a su paso por el reality, ella continuó junto a Rubén en el programa, sin embargo, no es la única historia que ha dejado a los espectadores en vilo. El supuesto pacto que Álex y Julián habían hecho, hizo temblar los cimientos de su relación con Fiama, aunque esto no fue lo único que indignó a la canaria.

Unas imágenes de Álex disfrazado de mujer en las que bromeaba sobre su deseo de estar con alguien adinerado para que le comprara «bolsos caros», provocaron que Fiama llegara a decir que estaba «avergonzadísima» y que incluso sentía asco. «Más aún sabiendo que soy una persona muy feminista», apuntó frente a las cámaras. Tras sus críticas el joven ha estallado en sus redes sociales, lanzando un zasca a su ya expareja y es que Álex ha rehecho su vida junto a Natalia Villena, tal y como reveló SEMANA.

«Ya que salió el tema del machismo en mis bromas de fiesta (en las cuales ninguna compañera se sintió atacada ya que no denigro o hago de menos a la mujer por su género sino que en un ambiente de fiesta imitó a un sector de la noche que todos conocemos y existen. Estoy de fiesta gastando bromas igual que las chicas vestidas de chicos imitaban a orangutanes (aquí vemos doble rasero)«, comienza diciendo Álex en una storie. Aunque en un principio su comentario parece ser meramente aclaratorio, poco después envía una indirecta a Fiama.

«No hago de menos a la mujer en ningún caso, me río de un sector muy conocido en las noches. Hablamos de feminismo y damos un bofetón en la mano a una mujer por «tocar» a un chico, ahora a juzgar vosotros mismos. Prefiero que me ataquen por llorar, quejarme o ser bromista a dejar en ridículo a una persona que supuestamente quiero con mis actos delante de toda España. Aprendamos el significado de MACHISMO y que FEMINISMO es IGUALDAD no la SUPERIORIDAD de la mujer al hombre. FIN», añade.

Y es que cabe recordar que durante la primera cita de Álex con Mimi, Fiama vivió un momento muy tenso con la soltera tentadora. «A mí lo que no me gustan son los zorreos, doy por hecho de que no vas de ese palo. Bueno y depende de ti también, si vas tranquila vas tranquila, si quieres ir de suelta y tener problemas, tenemos problemas. ¡No toques!», dijo después de darle Fiama un manotazo a la joven.