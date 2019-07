15 El nuevo proyecto de Jorge e Isabel

«Yo no puedo ocultar algo que acaba de suceder en este plató. Justo en este momento, acaba de entrar la Pantoja con Manuela, una de las regidoras, y dice: «mira, ahora dice que a ‘GH VIP'», decía Jorge Javier a la audiencia, que ha contado su respuesta ante esta declaración. «Yo le he dicho: no, lo que tenemos que hacer es entrar tú y yo en ‘GH DÚO’, pero como concursantes. ¿Y qué ha hecho ella?», explicaba el presentador afirmando con la cabeza que la tonadillera había aceptado su propuesta.