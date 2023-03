Iñaki López da una buena noticia sobre su salud

ha querido pronunciarse de nuevo púbicamente para trasladar a sus seguidores una buena noticia. Los últimos meses Iñaki López ha sido protagonista por causas ajenas a su trabajo en televisión . El presentador ha tenido que apartarse de los focos por problemas de salud. Unas horas después de que anunciara que había sufrido un contratiempo en un ojo

"Me comunica el médico que finalmente la operación no será necesaria", ha afirmado el bilbaíno en su perfil de Twitter. "Vuelvo a sonreír y el lunes a plató. Gracias a todos por vuestro cariño. Sobre todo a ti, Andrea Ropero". Una excelente buena nueva que han celebrado muchos de sus seguidores y que publica pocas horas después de este mensaje: "He recaído. Ahora del otro ojo. No os veré en un tiempo. Gracias por vuestros ánimos. Os echaré de menos". Se trata de la segunda ocasión en la que sufre un problema de este tipo, la anterior vez fue él mismo quien explicó que había sentido una molestia en el ojo y le dijeron que presentaba un desprendimiento de retina. "De momento, para mí sois sólo sombras y os reconozco y ubico por el sonido de vuestras voces. Vayan al oftalmólogo más a menudo de lo que lo hacen", afirmaba.

Iñaki López, expectante ante el nacimiento de su segundo hijo

Durante esta delicada etapa, el mejor apoyo de Iñaki López ha sido su pareja, la periodista Andrea Ropero, a quien nuevamente ha agradecido su cariño. Ambos se conocieron cuando trabajaban juntos en el programa 'La Sexta Noche', espacio que arrancó en 2o12. La pareja es padre de un niño, Roke, de 5 años, y en las próximas semanas la familia dará la bienvenida a un nuevo miembro. El nacimiento coincidirá con el décimo aniversario de su historia de amor.

Fue ella quien quiso compartir la noticia de su embarazo en su perfil de Instagram. “Se avecina un 2023 muy especial en casa... ¡Feliz Navidad para todos! #lafamiliacrece”. Un mensaje que acompañaba de una original felicitación de Navidad por parte de toda la familia en la que se podía observar un par de patucos y un chupete para el bebé que está en camino. Se desconoce si la pareja de periodistas está esperando un niño o niña.